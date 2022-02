Étendue des pollutions aux dioxines – Le canton de Vaud va lancer une nouvelle enquête Après les révélations sur les taux excessifs de dioxine dans les sols de plusieurs zones de Lausanne, d’autres secteurs du canton ont été pointés du doigt.

Un panneau d’information annonce les mesures de précaution d’usage photographie dans la zone de l’Hermitage suite à une conférence de presse sur la pollution des sols aux dioxines découverte au printemps 2021 dans la région lausannoise. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Lausanne n’est pas la seule commune romande concernée par des taux excessifs de dioxines, affirment les émissions de la RTS A bon entendeur et On en parle. Une nouvelle enquête va notamment être lancée dans le canton de Vaud, déclare Cornelis Neet, directeur général de l’environnement.

Cette nouvelle étude va être lancée conjointement avec les services vétérinaires et de la santé concernés pour apporter des réponses, plus particulièrement sur le cas particulier des poules et des œufs, souligne M. Neet mardi soir dans l’émission A bon entendeur.

Ce dernier réfute toutefois le fait que les autorités cantonales aient sous-estimé la pollution. La carte établie l’an dernier lors de la découverte de la pollution des sols aux dioxines à Lausanne est une projection de la densité de répartition du polluant sur la base de plus de 100 analyses. Il s’agit d’une répartition potentielle, qui n’est pas nécessairement exacte, souligne le directeur général de l’environnement.

«Nous sommes en train de mener des investigations sur tous les anciens sites concernés. Il y en a cinq dans le canton de Vaud, en plus de Lausanne», relève encore M. Neet. Le but est de faire un état des lieux complet.

Selon la RTS, cinq jardins sur les 19 analysés en Suisse romande ont révélé des échantillons problématiques. Des valeurs élevées de dioxines ont notamment été analysées à Milvignes (NE) ou à Fribourg.

