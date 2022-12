Santé des mineurs – Le canton de Vaud veut à son tour interdire les «puffs» Dernier canton romand à n’avoir pas encore légiféré sur ce cas, Vaud veut durcir le ton vis-à-vis de la vente de cigarettes électroniques jetables aux mineurs.

Actuellement, les cigarettes électroniques, les puffs et les autres produits apparentés, nicotinés ou non, ne sont pas soumis aux législations propres aux «produits du tabac», mais à la loi sur les denrées alimentaires. (image d’illustration) KEYSTONE/Ennio Leanza

Le canton de Vaud veut à son tour interdire la vente des cigarettes électroniques ou «puffs» (jetables) aux mineurs. Le gouvernement va soumettre au Grand Conseil un projet de modification de trois lois afin que ces produits soient soumis au même cadre légal que les cigarettes normales et le tabac. Tous les autres cantons romands ont déjà franchi le pas avec les «puffs».

Actuellement, les cigarettes électroniques, les puffs et les autres produits apparentés, nicotinés ou non, ne sont pas soumis aux législations propres aux «produits du tabac», mais à la loi sur les denrées alimentaires. Ils peuvent donc être vendus librement, y compris aux mineurs, rappelle jeudi le Conseil d’État dans un communiqué.

Les mineurs ont ainsi accès en toute légalité à des produits addictifs et nocifs qui les exposent à devenir des consommateurs réguliers. Ils sont de surcroît exposés à de la publicité pour ces articles. La loi sur l’interdiction de fumer dans les espaces publics ne s’applique en outre pas à ces produits même si des particuliers interdisent leur consommation dans des espaces collectifs tels que des bureaux, relève le canton.

Sanctions possibles dans les préaux

Le Conseil d’État estime «nécessaire de légiférer, notamment pour protéger la santé des jeunes et propose de traiter les cigarettes électroniques dans un cadre légal global et identique pour tous les produits du tabac et les produits nicotinés, qui permette en outre d’inclure les produits plus récents (les puffs par exemple) et ceux qui pourraient encore arriver sur le marché».

Il propose dès lors au Grand Conseil de modifier trois lois, celle sur l’exercice des activités économiques (LEAE), celle sur les procédés de réclame (LPR) et celle sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP).

Le règlement d’application de la loi sur l’enseignement obligatoire est lui modifié par décision gouvernementale pour la rentrée de janvier 2023. Si «fumer» était déjà proscrit dans tous les préaux d’écoles, le règlement intègre désormais nommément ces dispositifs en renforçant la volonté de lutter contre ces produits visant les jeunes. Grâce à cette modification, le fait de fournir à d’autres élèves puffs ou cigarettes électroniques pourra être sanctionné.

Autorisation de vente nécessaire

«Afin de garantir la protection des mineurs et de la population, ces modifications tiennent compte du développement rapide des dernières générations des cigarettes électroniques et autres nouveaux produits permettant de consommer de la nicotine, ainsi que des produits assimilés tels que le cannabis légal», souligne le Canton. Les adaptations des cadres légaux concernent également les dispositifs de cigarettes électroniques consommés sans nicotine, précise-t-il.

Le Conseil d’État indique également que dans «un souci de cohérence», l’obtention d’une autorisation de vente, non plus seulement pour le tabac, mais également pour les produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et pour les autres produits assimilables devient nécessaire.

Ce changement de lois répond à une motion sur les «puffs» de la députée vert’libérale Graziella Schaller, transformée ensuite en postulat. Il se veut aussi conforme aux mesures annoncées dans le programme de législature du gouvernement, note celui-ci.

ATS

