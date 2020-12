Critiques de médecins – Le Canton défend sa gestion du Covid dans les EMS Accusés par trois professionnels de mettre en danger les résidents, les responsables répliquent. Romaric Haddou

Tosca Bizzozzero, présidente du Groupement des médecins travaillant en EMS, et Fabrice Ghelfi, directeur général de la Cohésion sociale à l’État de Vaud, expliquent les choix qui ont été faits, notamment à propos des admissions de cas Covid dans les établissements. Vanessa Cardoso

Les griefs étaient nombreux. Le 21 décembre, dans «24 heures», deux médecins en EMS et un médecin retraité s’élevaient contre la gestion de la crise sanitaire dans les EMS de la part du Canton. Ils s’offusquaient tout d’abord que des seniors positifs au Covid-19 puissent être admis dans ces établissements où vit la population considérée comme la plus vulnérable. En haut lieu, l’affirmation ne passe pas. «Dire que l’État peut faire entrer le virus dans un EMS est faux. Notre responsabilité est d’organiser l’offre et la demande, en posant quelques règles à respecter, recadre Fabrice Ghelfi, directeur général de la Cohésion sociale au Canton. Les admissions de cas positifs ne sont ni interdites ni obligatoires, c’est juste une possibilité. Les EMS peuvent refuser en cas de pénurie de personnel, s’ils ont déjà trop de résidents contaminés ou s’ils estiment n’avoir pas les moyens logistiques suffisants.» Le Canton précise qu’un forfait de 3600 francs est versé pour chaque admission de senior positif, ceci «afin de permettre de renforcer le personnel qui prend en charge le résident».