Péréquation intercommunale – Le Canton et les Communes sont parvenus à un accord Le Conseil d’État et les deux associations de communes ont signé un accord qui pose les bases d’une nouvelle répartition financière entre les deux échelons institutionnels. La rédaction DÉVELOPPEMENT SUIT

La présidente du Conseil d’État Christelle Luisier, responsable du dossier des communes, a annoncé jeudi la signature d’un nouvel accord institutionnel. PATRICK MARTIN/24HEURES

Le système est arrivé à bout de souffle. Tout le monde s’accorde sur ce constat. En revanche, sa refonte suscitait de vives dissensions. Jeudi, un pas significatif a été franchi dans les relations financières entre l’État de Vaud et les Communes avec la signature d’un accord institutionnel. «Fruit de négociations fructueuses menées de manière constructive et en bonne intelligence tout au long de l’hiver par l’État, l’Union des Communes vaudoises (UCV) et l’Association de Communes vaudoises (AdCV), l’accord présenté est global», précise le communiqué de presse.

En d’autres termes, le Canton, UCV et l’AdCV se sont accordés sur «les bases de la nouvelle péréquation intercommunale», un «rééquilibrage», notamment, de la prise en charge de la facture sociale en faveur des Communes. «L’État prendra à sa charge une part plus importante de l’augmentation des dépenses sociales (de 66,6% à 83%), cela dès l’année suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation», est-il écrit.

Le nouveau système prévoit «l’instauration d’une péréquation des ressources pour réduire les disparités de capacité financière entre les Communes». Autrement dit, le système doit garantir que toutes les Communes disposent des ressources financières suffisantes pour accomplir leurs tâches. Mais cette nouvelle péréquation introduit également «une répartition de certaines factures cantonales en fonction de la population, et non plus selon la capacité financière des Communes».

L’accord, paraphé ce jeudi, dessine les contours d’un contre-projet de l’initiative SOS Communes. Celle-ci demande la reprise totale de la facture sociale par le Canton. Cet accord ainsi que l’initiative seront soumis au Grand Conseil à l’automne 2023. Une éventuelle votation populaire pourrait dès lors se tenir dans la première moitié de l’année suivante. Le calendrier ainsi prévu permettra l’entrée en vigueur des dispositions finalement retenues le 1er janvier 2025.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.