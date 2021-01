Aménagement du territoire – Le Canton exige la démolition d’une piste de motocross L’infrastructure a été réalisée sans autorisation en 2014 par un privé sur un terrain colloqué en zones agricole et industrielle à Forel, sur la commune d’Estavayer (FR). Frédéric Ravussin

La piste de motocross a été aménagée à l’entrée du village de Forel, dans la Broye fribourgeoise. GOOGLE STREET VIEW

Quelques virages et plusieurs bosses de terre dans un champ situé à l’entrée du village de Forel, commune d’Estavayer (FR). Ce petit circuit de motocross privé, réalisé sans autorisation en 2014 par le propriétaire du terrain, ne plaît manifestement pas à tout le monde. En tout cas pas à la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) du Canton de Fribourg, qui a demandé mercredi sa démolition et la remise en état du site d’ici au 30 avril.

«Aucun voisin ne s’est jamais plaint de cette piste.» Le propriétaire du terrain

Cette dernière fonde sa décision sur le fait que cette piste, «située majoritairement dans la zone agricole», n’est pas conforme à l’affectation en question et ne peut pas être autorisée dans la mesure où son implantation est motivée par des raisons de convenance personnelle. Un dernier argument que le propriétaire ne nie pas. «Je l’ai construite pour mon fils, âgé de 11 ans, qui fait de la compétition au niveau européen», reconnaît-il.

Recours en vue

Le père de famille broyard affirme pourtant qu’il fera recours au Tribunal cantonal contre cette décision de la DAEC. «Aucun voisin ne s’est jamais plaint de cette piste. Et quand la Commune me l’a demandé, j’ai fait une demande d’autorisation a posteriori, en 2018. Elle n’a même pas été étudiée parce que la zone n’est pas conforme à une telle infrastructure. Mais il n’existe aucune zone adéquate pour une piste de motocross. Alors à un moment donné, il faut bien légaliser quelque chose…» soupire-t-il.

Le papa du champion suisse de motocross 65 cm³ en 2019 précise encore que cette piste litigieuse – qu’il faut moins de cinquante secondes à parcourir avec un deux-roues motorisé – a été créée sans apport de matériau extérieur. «Juste avec la terre de ce terrain de 5000 m², pour moitié en zone agricole et pour moitié en zone industrielle.» À ce propos, il s’étonne encore de l’avancement de cette affaire, alors que «la demande de permis de construire pour une halle industrielle et un appartement que j’ai déposée en 2015 est toujours sans réponse…»