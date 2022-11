Logements hors zone à bâtir – Le Canton freine-t-il certaines rénovations énergétiques? Des Vaudois qui souhaitaient isoler leur maison s’étonnent d’avoir vu leur projet retoqué. Canton et Confédération se renvoient la balle. Romaric Haddou

L’isolation périphérique des bâtiments est considérée comme un agrandissement. Un facteur qui peut s’avérer limitant quand le quota légal est atteint. ARC/JEAN-BERNARD SIEBER