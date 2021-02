Ouest lausannois – Le Canton intervient pour dégeler Malley-Gare Après la suspension du projet immobilier par les CFF, les Communes concernées réclament son transfert à des repreneurs. Le Canton adressera un courrier au Conseil fédéral. Renaud Bournoud

Le projet immobilier des CFF borde au sud la halte de Prilly-Malley. Il a été mis à l’enquête en août 2020. CFF, image de synthèse

Si les CFF ne réalisent pas le projet immobilier de Malley-Gare, alors qu’ils le vendent! En substance, c’est le message des communes de Lausanne, Renens et Prilly. Le 26 janvier, la compagnie ferroviaire a annoncé la «suspension» de ses investissements immobiliers à hauteur de 700 millions de francs en raison d’une situation financière «très tendue». Le Covid-19 est passé par là. Le projet à plus de 250 millions qui doit voir le jour en bordure de la halte Prilly-Malley se retrouve ainsi gelé jusqu’en 2025. Ce complexe, avec du logement et des surfaces commerciales, a pourtant été mis à l’enquête en août 2020.