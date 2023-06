Aide aux entreprises vaudoises – Le Canton lance une plateforme pour l’économie durable La plateforme numérique lancée par le Canton doit permettre aux entrepreneurs de comprendre rapidement de quelles aides leur commerce peut bénéficier.

La conseillère d’État vaudoise en charge de l’économie Isabelle Moret et son département lancent une nouvelle plateforme digitale pour l’économie durable (archives). Keystone/LAURENT GILLIERON

Le Canton de Vaud a lancé vendredi une plateforme digitale pour l’économie durable. Elle met à disposition des entreprises vaudoises des ressources pour qu’elles inscrivent la durabilité au cœur de leur stratégie, ont indiqué les services de la ministre de l’Économie Isabelle Moret.

«Viva» se veut un portail unique permettant de prendre connaissance des différents enjeux de la durabilité pour les entreprises et de consulter les aides financières qui peuvent accompagner leurs démarches, selon le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP). C’est aussi une plateforme qui invite à la collaboration et au partage d’expériences entre entrepreneurs.

Une aide pratique aux entrepreneurs

Concrètement, le portail Viva cartographie les aides financières à disposition des entreprises qui s’engagent sur le chemin de la durabilité. Qu’elles soient fédérales, cantonales, ou communales, de nombreuses aides sont rassemblées sur une même plateforme, explique-t-on.

«Il est primordial que l’État mette à disposition des outils pratiques tels que la plateforme Viva. Ces initiatives viennent compléter d’autres mesures concrètes, telles que le déploiement de fonds dédiés à une économie et un tourisme durables, et renforcent notre objectif de faire du Canton de Vaud un pôle de durabilité», affirme Mme Moret, citée dans le communiqué.

Ce «projet pionnier», né de l’initiative du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation et du Bureau de la durabilité, est soutenu par la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, la Fédération vaudoise des entrepreneurs, la Fédération patronale vaudoise et Prométerre. Les dix associations régionales de développement économique vaudoises sont aussi de la partie.

ATS

