Grands prédateurs – Le Canton n’a pas abattu le bon loup Les analyses ont parlé, six mois après les premiers tirs sur des jeunes loups dans l’histoire vaudoise récente. Un louveteau rentrait bien dans les critères. Pas l’autre… Erwan Le Bec DÉVELOPPEMENT SUIT

Les jeunes louveteaux de la fameuse meute du Marchairuz, repérés en 2020. La loi autorise bel et bien le tir de loups «nés l’année précédente» lors d’attaques répétées contre les troupeaux en saison. Mais pas forcément dans le cas de l’autorisation octroyée au Canton de Vaud en 2021, où c’est bel et bien la portée de 2021 qui devait être visée. FJML

Dans les couloirs de l’administration vaudoise, on doit hésiter entre «homo homini lupus est» et «errare humanum est». En vaudois dans le texte: l’homme est un loup pour les hommes et l’erreur est humaine.