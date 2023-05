Retour du loup – Le Canton paiera les paysans pour qu’ils rentrent leur bétail L’État annonce un nouveau plan en vue de la nouvelle saison d’estivage. Essentiellement de nouvelles aides aux éleveurs. Une grande étape, selon le Canton. Erwan Le Bec

Le canton va-t-il vers une augmentation de la présence du loup, malgré le tir accidentel du géniteur de la fameuse meute du Marchairuz? Selon le Canton, on comptait au moins 26 loups sur tout le territoire vaudois en 2022, ainsi que plusieurs couples potentiels, autour du Mont-Tendre et du Mont-d’Or. KEYSTONE/Marco Schmidt

Certains agriculteurs auront peut-être des nuits plus calmes. Ce vendredi, le Canton a publié son «plan d’action» destiné à «gérer la présence du loup». Cette série de mesures est annoncée à la veille de la nouvelle saison d’estivage dans le Jura vaudois. Le plan d’action était attendu de pied ferme par les acteurs du milieu, opposants et partisans du loup confondus, et sans doute par le député PLR Philippe Germain, qui avait demandé «un rapport de type «plan de gestion du loup» en septembre 2021.