Lutte contre la pandémie de Covid-19 – Le Canton présente son dispositif adapté et renforcé Suivez en direct la conférence de presse du Conseil d'Etat du 14 janvier Cécile Collet 24 heures LIVE

A la suite des décisions annoncées mercredi par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat a substantiellement adapté et renforcé le dispositif cantonal destiné à lutter contre la pandémie sur les plans sanitaire et économique.

Nuria Gorrite, présidente du Conseil d'Etat, Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l’action sociale, Philippe Leuba, chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport, et Pascal Broulis, chef du Département des finances et des relations extérieures, prendront la parole.