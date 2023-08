Sécurité de la population – Le Canton recherche les gestionnaires de crise du futur Le désormais célèbre État-major cantonal de conduite (EMCC) recrute deux spécialistes supplémentaires en gestion et en analyse de crise. Pour quoi faire? Erwan Le Bec

Gollion, centre de compétences du Service de la sécurité civile et militaire à la Protection civile vaudoise. C’est là que l’EMCC pilote les crises qui touchent le canton, et cherche à anticiper celles de demain. PATRICK MARTIN/24HEURES

Vous savez de quels dangers demain sera fait et comment faire pour atténuer la casse? L’État-major cantonal de conduite (EMCC), équipe de pilotage de situation extraordinaire mise en place par le Conseil d’État et popularisée par l’héliportage d’eau dans les alpages, la sécurité de la Fête des vignerons, les canicules ou encore le coronavirus, recrute deux nouveaux spécialistes: un chargé ou une chargée des opérations ainsi qu’un ou une gestionnaire de risques. De quoi étoffer le noyau permanent, actuellement composé d’une petite trentaine de personnes.

«Ces deux postes répondent à un besoin de renforcer notre capacité à faire face, explique Audrey Zimmer, cheffe de la division de la protection de la population du SSCM et remplaçante de Denis Froidevaux, à la tête de l’EMCC. Les crises se superposent et certaines sont de plus en plus longues. L’EMCC a été engagé depuis 2019 de façon presque continue, avec comme résultat une surcharge de travail très importante. Il faut ajuster le dispositif de gestion de crise face à l’évolution du contexte.»

Autrement dit, la probabilité, par exemple d’étés caniculaires à répétition, rend inadapté le fait de déclencher systématiquement un plan de catastrophe. Il faudra trouver d’autres solutions pour devenir plus résilient. «Le programme de législature du Conseil d’État prévoit justement le renforcement du dispositif de gestion de crise. Ces postes vont permettre d’anticiper et préparer davantage les crises, de développer la capacité opérationnelle ainsi que de former les partenaires de l’EMCC», poursuit Audrey Zimmer.

Du virus au hacker

L’EMCC fournit à chaque législature un rapport présentant les risques encourus. La dernière avait été rendue publique en avril 2022 et retenait 37 dangers pouvant toucher la population vaudoise, dont huit principaux: sécheresse, épidémie, panne d’électricité, précipitations violentes, vague de chaleur, cyberattaque, tempête et pénurie d’électricité… Autant dire que tous ont été cochés. L’heure est maintenant à l’actualisation.

«L’objectif est de procéder à l’analyse des capacités du canton et de proposer des stratégies de réduction des impacts avec un retour à la normale aussi vite que possible via des plans fixant les responsabilités de chacun», ajoute Audrey Zimmer. Les deux postes doivent non seulement anticiper la situation en mode conduite de crise, mais aussi éviter que cette dernière soit déclenchée.

Mais au fait, il faut quoi pour devenir le pilote des crises à venir? Pas de profil et de cursus type. Le premier poste cherche plutôt un bagage en méthodologie et analyse. Le deuxième lorgne plutôt du côté militaire, avec des capacités de coordination multiple. Entrée en fonction en octobre. Juste à temps pour être aux prises avec un nouvel hiver tendu sur le front de l’énergie.

