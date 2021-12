Lutte contre le Covid – Les élèves vaudois dès la 7e devront porter le masque dès demain

Le dilemme

Laisser le virus circuler parmi les enfants ou non? C'est tout le dilemme posé aux autorités. «Si on laisse circuler, on finit avec des gens hospitalisés. Limiter la propagation doit nous permettre de ralentir le nombre de cas qui finiront à l'hôpital. Je suis pédiatre, je suis pour que les enfants aillent à l'école. Mais en termes d'épidémiologie dans la population, oui les enfants ont un rôle à jouer, ils participent à la propagation du virus», soupire Eric Masserey, qui en appelle à la vaccination général.