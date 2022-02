Aménagement du territoire – Le Canton scelle le sort du Village de pêcheurs d’Yvonand Le Conseil d’État a suivi l’avis de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage. Les cinq bâtisses seront rasées. Frédéric Ravussin

Le Village de pêcheurs d’Yvonand a été construit dans les années 1950-1960. JEAN-PAUL GUINNARD

«Bien sûr, le Canton n’a pas encore rendu sa décision, mais on voit mal comment il pourrait ne pas tenir compte de l’avis de Berne…» Mi-décembre dans nos colonnes, à la lecture du rapport de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage concernant l’avenir du Village de pêcheurs, le syndic d’Yvonand se montrait fataliste. Et réaliste. La réponse apportée par le Conseil d’État à l’interpellation de la députée socialiste Anne-Sophie Betschart confirme que les jours de ces cinq bâtisses érigées dans le courant des années 1960 près de l’embouchure de la Menthue sont plus que jamais comptés.

«Le secteur des Grèves de l’Île a une vocation prioritaire de conservation d’un patrimoine naturel et paysager reconnu d’importance nationale.» La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage

Pour Berne comme pour l’État de Vaud, le secteur des Grèves de l’Île a une vocation prioritaire de conservation d’un patrimoine naturel et paysager reconnu d’importance nationale. En conséquence de quoi, la résiliation du bail de ces petits bâtiments devrait entrer en force. Contestée formellement au printemps dernier, l’intervention des pelleteuses ne se fera cependant pas avant une audience de conciliation qui doit encore être agendée ces prochaines semaines.

Le Conseil d’État n’ignore pas la valeur du patrimoine mobilier que contiennent encore ces bâtisses. Il entend en faire dresser l’inventaire avant leur démolition. Ces objets et équipements pourraient ainsi enrichir les collections existantes d’institutions telles que l’Ecomusée de la pêche à Bevaix (NE) ou le Musée du Léman à Nyon.

Refuge sauvé

À noter en revanche que le refuge de Goncerut, lui aussi menacé, ne sera pas rasé. La commission considère en effet que l’atteinte qu’il cause aux objectifs de protection est légère.

