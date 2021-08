Culture à Yverdon-les-Bains – Le Canton va aider le Castrum Événement devenu annuel en 2017, le festival pluridisciplinaire va recevoir 210’000 francs de l’État pour trois éditions. Une convention, qui lie aussi la Commune, a été signée lundi. Frédéric Ravussin

La manifestation, qui a fêté ses 30 ans en 2019, est devenue annuelle en 2017. OLIVIER ALLENSPACH

Le cadeau était déjà emballé depuis début 2020. Il ne restait plus qu’à le ficeler. Les organisateurs du Castrum l’ont même déballé le week-end du 15 août, puisque la convention tripartite signée lundi et qui les lie désormais au Canton et toujours à la Ville d’Yverdon dispose d’un effet rétroactif pour l’édition 2021 du festival pluridisciplinaire créé en 1979.

De fait, l’État de Vaud s’est engagé à apporter une subvention annuelle de 70’000 francs aux organisateurs pour les éditions 2021, 2022 et 2023. Une manne financière qui vient s’ajouter aux 170’000 francs par édition que l’Association Castrum & Cie touche de la Ville d’Yverdon.

Fréquentation en hausse

«Ce nouveau soutien confirme la reconnaissance par le Canton du caractère suprarégional de cette manifestation», se réjouit Raphaël Kummer, chef du Service de la culture d’Yverdon-les-Bains.

Cette expansion d’un événement devenu annuel en 2017 se traduit notamment par la forte augmentation de fréquentation enregistrée. Les 4000 spectateurs accueillis en 2014 sont passés à 15’000 en 2019.

Trouver d’autres publics

L’objectif qui échoit aux organisateurs pour les prochaines éditions est d’aller à la rencontre d’autres publics que celui qu’elle attire déjà. Notamment via le développement de projets de médiations culturelles. Il est aussi attendu qu’ils favorisent les projets de créations et de collaborations artistiques uniques.

«Et nous entendons associer les institutions et acteurs culturels yverdonnois et proposer des projets qui stimulent la réflexion autour de thématiques actuelles», relève Luca Bianchetti, administrateur du festival. Un aperçu a été donné au Castrum 2021, malgré les conditions particulières avec lesquelles il a dû composer.

