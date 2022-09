Aménagement du territoire – Le Canton va fermer une piste de motocross vieille de 40 ans Située sur la commune d’Yverdon, au pied du village de Gressy, cette installation sportive ne répond pas aux nouveaux critères de la Direction générale du territoire et du logement. Frédéric Ravussin

Le Canton veut supprimer la piste de motocross de Gressy, de 16’000 mètres carrés, construite hors zone à bâtir en 1982 . CHRISTIAN BRUN

Mercredi après-midi, le vrombissement des motos retentit dans le petit vallon qui sépare les villages d’Epautheyres et de Gressy. Mais les jours de cette piste de cross construite en 1982 semblent comptés. Les trois copropriétaires viennent en effet de recevoir un courrier du Canton leur demandant de faire disparaître cette infrastructure située en zone agricole et en aire forestière, et ce, dans un délai qui court jusqu’au 30 avril prochain.