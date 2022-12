Vieillir à domicile – Le Canton veut doubler le nombre de logements protégés Le Conseil d’État propose de modifier la loi afin d’encourager la construction d’appartements adaptés aux personnes âgées ou dépendantes. Mais ce sera d’abord aux communes de faire le premier pas. Marie Maurisse

Danièle Béguin vit depuis quatre ans dans un appartement protégé à Épalinges, qu’elle a fait visiter aux conseillères d’État Christelle Luisier et Rebecca Ruiz le 1 er décembre 2022. ©Florian Cella/24Heures CELLA FLORIAN/VQH

Le canton de Vaud compte actuellement quelque 38’000 habitants âgés de 80 ans ou plus. D’ici à 2050, ce chiffre va doubler. Pour faire face à ce choc démographique, il faudra construire des centaines d’établissements médico-sociaux (EMS), mais pas seulement: les appartements protégés font partie de la solution, tant ils améliorent la qualité de vie de leurs locataires. L’intérieur est de plain-pied et la douche italienne, tandis que des activités sont proposées dans les salles communes de l’immeuble. Le quartier, lui, dispose de commerces et de cabinets médicaux, afin que les besoins soient comblés rapidement et offrent à la personne une grande indépendance.