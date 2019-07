Le Canton veut tripler la taxe sur l'électricité dès 2020

Il y a urgence climatique. Le Conseil d’État a donc décidé de mettre en branle son programme de législature élaboré en 2017. Celui-ci fixe l’objectif de couvrir 50% des besoins énergétiques du canton par des énergies renouvelables à l’horizon 2050. À titre de comparaison, la Ville de Zurich a accepté, en mai dernier, une motion qui vise la neutralité carbone d’ici à 2030.

Dans le canton de Vaud, le gouvernement procède par l’augmentation de la taxe sur l’électricité. Ce prélèvement supplémentaire doit renflouer le Fonds cantonal pour l’énergie. La conseillère d’État Jacqueline de Quattro (PLR) a présenté lundi un exposé des motifs et projet de loi (EMPL) qui répond aux interventions des députés Verts Vassilis Venizelos et Maurice Mischler. L’EMPL devrait être soumis au Grand Conseil cet automne. Il y a urgence pour Jacqueline de Quattro, candidate aux élections fédérales d’octobre, si elle veut porter elle-même ce projet.

Guy-Philippe Bolay, député PLR et directeur adjoint de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, ne voit pas bien le lien entre la réduction des émissions de CO2 et la hausse de la taxe sur l’électricité. Mais il donne une piste sur la raison pour laquelle le Conseil d’État agit ainsi: «Taxer l’électricité est l’une des seules marges de manœuvre qu’a le Canton, car c’est seulement au niveau fédéral qu’on peut taxer une énergie qui émet du CO2.»

De 15 à 29 fr. de plus par an

Le Fonds cantonal, qui était doté de plus de 100 millions en 2012, devrait être à sec en 2020. La taxe sur l’électricité est actuellement fixée à 0,18 centime par kilowattheure. L’Exécutif veut la faire passer à 0,6 ct./kWh dès 2020. «Avec une progression possible en cas de besoin jusqu’à 1 ct./kWh», précise-t-il. Cela représente un surcoût de 15 (0,6 ct.) à 29 francs (1 ct.) par année pour un ménage qui consomme 3500 kWh/an, selon l’État. Pour les PME, le surcoût est évalué entre 1000 et 2000francs et entre 9600 et 18 800 pour les grands consommateurs (2 300 000 kWh/an). La taxe devrait rapporter au moins 24 millions par année. L’EMPL prévoit 12 millions pour la poursuite du «programme bâtiment», qui subventionne la rénovation énergétique, 7 millions pour d’autres «aides financières» et 5 millions pour le fonctionnement de la Direction générale de l’environnement (lire encadré).

«Il faut investir au début, mais à terme la transition énergétique sera avantageuse pour l’économie»

L’interpellateur Venizelos estime que «globalement cela va dans le bon sens, même si le Conseil d’État aurait pu monter jusqu’à 2 ct./kWh». Il regrette néanmoins que des mesures concrètes comme «le certificat énergétique des bâtiments et la planification énergétique pour les communes» manquent à l’appel. Tout comme une taxe différenciée pour les grands consommateurs qui sont les gros pollueurs.

Dans un canton qui baigne dans les excédents comptables, un prélèvement supplémentaire peut surprendre. Jacqueline de Quattro explique que cela répond au principe du «pollueur-payeur».

François Vuille, directeur de l’énergie, insiste, lui, sur le fait qu’il s’agit d’un «investissement»: «Il faut investir au début, mais à terme la transition énergétique sera avantageuse pour l’économie.» Ainsi, entre 2012 et 2018, le programme de rénovation des bâtiments a induit près de 700 millions d’investissement dans le canton. Ce qui fait dire à Jacqueline de Quattro: «Cela ne fait pas très PLR de soutenir les subventions, mais c’est intelligent.» (24 heures)