Football – Le capitaine des M21 de Liverpool en prêt à Yverdon À trois jours de débuter sa saison, le néo-promu en Super League a bouclé l’arrivée du milieu de terrain anglais Dominic Corness (20 ans). Sa 9e recrue de l’été. Brice Cheneval

Dominic Corness n’est jamais apparu avec l’équipe première de Liverpool en compétition officielle. Yverdon Sport

Yverdon poursuit son mercato avec la venue de Dominic Corness (20 ans). Le jeune milieu de terrain anglais est prêté pour cette saison par Liverpool, où il a effectué sa formation.

S’il s’est déjà entraîné avec le groupe entraîné par Jürgen Klopp, Corness n’est encore jamais apparu avec l’équipe première des Reds en compétition officielle. Il reste sur un exercice à 28 matches disputés toutes compétitions confondues avec les M21, dont il était le capitaine. Il a également pris part à la campagne des M19 en Youth League (la Ligue des champions des jeunes), lors de laquelle Liverpool a atteint les quarts de finale.

Dominic Corness est la neuvième recrue des Verts, après les milieux de terrain Boris Cespedes (28 ans) et Ricardo Alves (21 ans), le gardien Sebastian Breza (25 ans), l’attaquant Kevin Carlos (22 ans), les défenseurs centraux Dario Del Fabro (28 ans) et Mohamed Tijani (26 ans) ainsi que les ailiers Mihael Klepac (25 ans) et Varol Tasar (26 ans).

Promu en Super League, Yverdon Sport entame sa saison sur la pelouse du FC Zurich ce dimanche (16h30).

