Croissance et développement durable – «Le capitalisme n’est pas la cause de la crise écologique» La croissance économique et l’innovation technologique seraient les deux faces d’une même pièce, indispensables pour lutter contre le réchauffement climatique. Nicolas Pinguely

Alessio Terzi, économiste auprès de la Commission européenne, observe que de plus en plus d’étudiants, sensibles à l’écologie, affirment que des solutions pour sauver la planète doivent être trouvées hors du champ démocratique. DR

Utiliser la croissance économique pour verdir le monde. Est-ce possible à l’heure où l’idée de décroissance fait de plus en plus d’adeptes? Le point avec Alessio Terzi, économiste auprès de la Commission européenne, auteur de «Growth for Good: Reshaping Capitalism to Save Humanity from Climate Catastroph» (Harvard University Press, 2022). Ce dernier donne ce mardi une conférence dans le cadre du centre de recherche économique E4S (EPFL, IMD, HEC Lausanne).