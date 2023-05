Reportage aux confins de la ville – Le car wash de Plan-les-Ouates se transforme la nuit en club techno Au 14 du Pré-Fleuri, le sous-sol mène une double vie. Le jour, les autos reviennent toutes propres de Swisswash. Au petit matin, les noctambules repartent lessivés de L’Industrie. Fabrice Gottraux

Samedi 6 mai, dans le car wash de Plan-les-Ouates transformé en club techno LAURENT GUIRAUD

«Pour L’Industrie, on descend où? C’est un night-club.» Évidemment, le chauffeur du bus 22 n’en savait rien. En plus, il était tard, bientôt une heure du matin. Partir de nuit en virée dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates ressemble à l’exploration d’un no man’s land. Sans certitude de retour.