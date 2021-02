Églises engagées sur le climat – Le carême écolo ulcère une partie de la classe politique Après les «multinationales responsables», les Églises chrétiennes font leur campagne pascale sur le thème de «la justice climatique». Légitime? Lise Bailat

Une affiche de la campagne œcuménique d’Action de carême et de Pain pour le prochain veut interroger les rapports nord-sud en matière de dérèglement climatique. Son slogan: «Moins de consommation de viande. Plus de forêt tropicale.» Source: DR

En ouvrant cette semaine l’enveloppe de carême adressée par sa paroisse, Charles Juillard a été surpris. Le vice-président du centre et conseiller aux États jurassien a découvert le thème de la campagne menée par Action de carême et Pain pour le prochain pendant ces 40 jours avant Pâques: «La justice climatique, maintenant!» Il a aussi reçu un jeu de l’oie et une pétition qui demande à la BNS de sortir des énergies fossiles, une idée sur laquelle la gauche travaille pour un projet d’initiative populaire.

«Donnez votre voix à des partis qui s’engagent en faveur du climat.» L’une des propositions du calendrier de carême élaboré par Action de carême et Pain pour le prochain