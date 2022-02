Une édition à voile réduite – Le Carnaval de Monthey aura bel et bien lieu La 149e mouture de l’événement se déroulera entièrement en extérieur, du 25 au 27 février. Soit trois jours au lieu de six habituellement. Christophe Boillat

Pas de cortège cette année, mais la 149 e édition s’annonce conviviale dans l’espace Triboulet et ses alentours. Chantal Dervey – Archives 24h

C’est une bonne nouvelle pour les Montheysans et tous les amoureux du grand raout qui débarquent chaque année à la même époque en février: le carnaval aura bien lieu. L’autorisation cantonale du Département de la sécurité, des institutions et du sport du Canton du Valais a été délivrée ce mercredi. Pour rappel, l’édition 2021 s’était déroulée… à la maison.

«Tout le comité et tous ceux qui œuvrent à la fête sont évidemment très satisfaits. On va sortir, se revoir, partager des moments conviviaux», résume Jean-Charles Vernaz, président. Sur le thème «Monthey ressort!», la 149e édition de Carna ne se déroulera en revanche que sur trois jours contre six habituellement: du vendredi 25 au dimanche 27. «Il faut se réjouir et se dire que c’est mieux qu’à la maison, ou que rien», poursuit «Charly».

Tout en extérieur

Comme ce qui avait été fait pour la fête du dernier Nouvel-An, un périmètre délimité en extérieur accueillera les carnavaleux. Surnommé «l’espace Triboulet» (comme le bouffon emblématique de l’événement montheysan), le terrain de jeu des lanceurs de confettis et des accros aux Guggen, costumés ou pas, «englobera les places de l’Hôtel-de-Ville et Centrale», informe le président. Ici, l’accès sera possible uniquement avec un pass 3G. Quoi qu’il en soit, dans le Triboulet ou ses abords, partout devrait résonner l’hymne du carnaval: Pimponicaille.

Quelques incontournables ne pourront malheureusement pas être organisés, au premier rang desquels le Grand cortège. Celui des enfants, la Halle des fêtes et le week-end du Petit carnaval passent aussi à la trappe. Financièrement parlant, cette édition ne sera pas le casse du siècle. Certes, le budget habituel de 350’000 francs ne sera que de 100’000 francs, mais les recettes habituelles seront réduites à peau de chagrin.

Rappelons que le Carnaval de Monthey est l’un des plus anciens et courus de Suisse, et largement le plus populaire en Romandie.

