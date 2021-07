Les masques dans l’art (3/8) – Le carnaval valaisan qui file les jetons Les effrayants masques en bois des Tschäggätta du Lötschental demeurent sculptés par quelques familles de la vallée. Leur origine? Mystère. Jérôme Estebe

Deux masques sculptés à Wiler par Christof Rieder en 1999 et sa mère Agnes Rieder en 1989. Lötschentaler Museum, Kippel

Petit flash-back en préambule. Il y a de longues années de cela, trois compères genevois errent pour la deuxième soirée d’affilée dans les ruelles enneigées autant que désertes du village de Kippell. On leur a vanté le carnaval primitif et imprévisible du Lötschental.

On leur a promis un truc sauvage et ingérable, jailli des âges farouches. Ils sont venus pour rigoler, danser, festoyer. Comme à Rio. Ben raté. Zéro ambiance. Voire moins. Il fait nuit. Il fait froid. Il n’y a pas un chat.

Soudain, au détour d’une noire venelle, retentit un vilain tintamarre. Des cloches stridentes. Des cris gutturaux. Jaillissent alors de l’obscurité deux silhouettes gigantesques avec des tronches de cauchemar. Rictus hideux. Dents acérées. Yeux exorbités. Crinières bestiales.

Vêtues de sales peaux de moutons, gantées de haillons, chaussées de sacs à patate, les créatures s’éloignent en claudiquant dans la nuit, après avoir grondé méchamment au nez glacé de nos touristes. Lesquels ricanent bêtement, pas vraiment rassurés.

Normal. Ils viennent de croiser deux Tschäggätta en goguette. Et les bons Tschäggätta doivent filer les miquettes.

Un masque à porter sculpté par Willy Rieder, vers 1970. Lötschentaler Museum, Kippel

Ça se passe comme ça à la mi-février dans le Lötschental, là-bas au fond à gauche du Valais. La mascarade locale, entrée au panthéon du folklore suisse, conserve un côté grotesque et fruste qui tranche avec la plupart des carnavals propres en ordre du pays.

Surtout, elle suscite encore et toujours un artisanat familial, vivace autant que créatif, qui se transmet de génération en génération. Aujourd’hui dans les quatre villages de la vallée, une trentaine de sculpteurs, dont un professionnel, créent des masques bien roots et flippants, qu’ils portent eux-mêmes au moment de la fête, ou qu’ils destinent à leurs amis et proches.

Freddy en Valais

«Il existe une véritable émulation entre les familles de sculpteurs», note Thomas Antonietti, conservateur au Musée du Lötschental. «Il s’agit d’épater, de surprendre, de se distinguer. Lors de la procession du jeudi gras, les gens de la vallée cherchent d’ailleurs à deviner, non l’identité du porteur, mais celle de l’artisan qui a créé les masques. Lesquels sont désormais signés et datés, dans une volonté d’affirmation artistique de leur auteur. C’est nouveau.»

Masque décoratif, sculpté par Agnes Rieder à Wiler, 1999. Lötschentaler Museum, Kippel

Au fil des décennies, si les minois sculptés ont gardé toute leur hideur, les inspirations, motivations et techniques ont varié. «On voit désormais des masques calqués sur les personnages des films d’horreur hollywoodiens», observe Federica Tamarozzi, conservatrice au Musée d’ethnographie de Genève.

«Cette remise au goût du jour indique d’ailleurs la bonne santé de cette tradition populaire. Elle n’est pas figée dans un modèle immuable. Elle s’adapte à son époque.»

Les masques à l’effigie de Freddy ou Hannibal Lecter ne font pourtant pas exactement l’unanimité au fin fond du Valais. «Il y a comme une rivalité entre la tradition et la modernité», constate Thomas Antonietti. «Le carnaval est en perpétuelle réinvention. Par exemple, il était naguère réservé aux jeunes célibataires de sexe masculin. Il arrive aujourd’hui que des filles ou des enfants défilent masqués. Dans les années 70, Agnes Rieder fut la première sculptrice femme de la vallée. Elle a beaucoup innové et considérablement fait évolué la tradition. Son fils est aujourd’hui l’un de nos artisans les plus créatifs.»

Masque à porter des années 30 Lötschentaler Museum, Kippel

Certains aspects du carnaval demeurent toutefois immuables. «Il reste intégré dans le calendrier liturgique, en démarrant à la Chandeleur et s’achevant la nuit précédent le mercredi des Cendres, qui marque le début du carême», explique Thomas Antonietti. «On n’y voit que des masques à figure humaine: les têtes d’animaux sont mal vues. Et il reste non organisé. Nulle association ou société ne le gère. En dehors du cortège du jeudi gras, les apparitions des Tschäggätta restent totalement spontanées.»

Le curé de Kippel

Reste THE question à mille cloches. D’où vient-elle cette nouba-là? De loin sans doute. Mais pas de si loin que ça. «Comme la plupart des traditions populaires suisses censées exister depuis la nuit des temps, elle a été réinventée au XIXe», assure Federica Tamarozzi.

«Sa première attestation écrite date de 1860», confirme Thomas Antonietti. «C’est le curé de Kippel qui la décrit en détail pour la faire interdire. Après ça, bien sûr, mille légendes et hypothèses sur son origine circulent.» Mais tout de même, ces masques, si vilains, si menaçants, si intempestifs, ils ne sont pas sortis de nulle part. «L’inspiration la plus plausible me semble être la figure du diable dans le théâtre d’église du XVIIIe. À l’époque, on met en scène des scènes de la Bible dans des tableaux vivants censés frapper les esprits.» Le Tschäggätta pourrait donc descendre d’un Satan baroque.

«N’oublions pas que la mascarade du Lötschental n’est pas un cas isolé et unique», glisse Frederica Tamarozzi. «Les transformations monstrueuses, liées au calendrier agraire, courent dans toute l’Europe. Pensez aux mamuthones sardes ou aux korenti slovènes.» Oui, d’accord, mais le Tschäggätta, lui, il fout vraiment la trouille.

Masque de carnaval, 1930 Lötschentaler Museum, Kippel

