La recette cul par-dessus-tête (3/8) – Le carpaccio d’abricots au thym et sérac Tous les week-endsde l’été, retrouvez un plat à l’envers. À l’envers? Ben oui: un dessert avec des légumes. Ou une assiette salée avec de vrais morceaux de fruits dedans. À l’envers, quoi. Tiens, amusons-nous un peu avec l’abricot. Jérôme Estebe

Les vilains abricots devenus choux. ESTEBYBY

L’autre jour, alors qu’on musardait au marché à la recherche de denrées tendres et drôles, un spectacle pitoyable nous a fait bondir d’indignation en notre for intérieur. Un marchand avait entassé quelques cagettes de framboises derrière son banc. Et v’là-t-y pas qu’un cabot miteux, à l’air sournois et à la babine flétrie, lève nonchalamment sa patte arrière et… pisse sur les fruits. Ni vu ni connu. Psssssss.Une fois son forfait perpétré, l’infect roquet a continué sa route comme si de rien n’était. Quasi en sifflotant.

La crapule sur pattes! Fallait-il prévenir le maraîcher? Rattraper le clebs? Appeler les keufs? On a pris son courage à deux mains et regardé ailleurs. Voyez tout de même à quoi peut mener l’ingestion de cinq fruits et légumes par jour. À l’empoisonnement par miction canine, rien de moins. Ça fait peur. Depuis, évidemment, on guigne avec méfiance les fruits qui se pavanent sur les étals. Dieu sait qui les a arrosés. Et quand, en plus on tombe sur des abricots à la fois acides et durailles – pauvres choux, ils ont tant manqué de soleil cet été –, notre foi fruitière se lézarde velu.

Question. Que faire d’abricots nuls achetés par mégarde à la supérette? Hein?Réponse 1. Les laver. Dix fois.Réponse 2. Un carpaccio d’abricots au sérac et au thym.Pour nos lecteurs dans le brouillard, précisons que le sérac est un fromage de lactosérum, supermaigre mais mégadélicat, que l’on rencontre dans les régions alpines

Bon, pour mitonner un carpaccio (terme totalement impropre, voire résolument inadéquat) d’abricots au sérac, il faut trancher les abricots en fines lamelles. Oui, après avoir viré le noyau, banane! Les disposer joliment sur une grande assiette plate et belle comme un top model. Coiffer le tout de dés de sérac bien frais, de thym frais. Oindre le tout d’une bonne huile d’olive fruitée. Fleur de sel, poivre au moulin. Et paf, l’entrée rigolote.

