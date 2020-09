Genève – Le Cartel intersyndical présente ses mesures de lutte Le Cartel intersyndical a dévoilé ses mesures pour lutter les propositions du Conseil d’État genevois, qui souhaite une réduction des salaires.

Le Cartel intersyndical annonce une première manifestation et un après-midi de débrayage le 15 octobre. KEYSTONE

Réunis en assemblée des délégués mardi soir, le Cartel intersyndical du personnel de l’État de Genève et du secteur subventionné demande au Conseil d’État de retirer son projet de baisse de salaire des fonctionnaires, prévu dans le budget 2021. Il annonce une première manifestation et un après-midi de débrayage le 15 octobre.

Les économies escomptées par le gouvernement vont très largement au-delà des coûts engendrés par le Covid-19 et «servent avant tout à payer les baisses d’impôts RFFA, les futurs cadeaux fiscaux aux plus riches et la capitalisation de la CPEG», dénonce le Cartel dans un communiqué diffusé mardi soir.

Et d’ajouter que les organisations membres se sont prononcées à l’unanimité pour engager des mesures de lutte. Le Cartel indique que diverses actions sont notamment prévues le 29 octobre avec préannonce d’une journée de grève en cas de nécessité.

ATS/NXP