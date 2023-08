Football – Le casse-tête de Ludovic Magnin Sevrés de victoire après trois matches, le LS et son coach doivent trouver les bonnes options pour inverser la tendance, ce dimanche à Bâle (14h15). André Boschetti

«Le match contre Yverdon a été le résumé de notre début de saison: on a bien joué au ballon mais on a perdu. Et, après trois sorties probantes, on n’a qu’un seul point au classement. La seule chose qui nous manque, ce sont les résultats et c’est justement ce qui est le plus important dans le foot.» Au moment de préparer son deuxième déplacement de l’exercice, dans cet imposant Parc St-Jacques où la dernière victoire lausannoise - et d’ailleurs la seule obtenue depuis la création de la Super League en 2003 - remonte à six ans déjà, Ludovic Magnin ne cachait pas son agacement de voir son LS dominer le plus souvent ses adversaires sans récolter le juste fruit de ses efforts.

Une frustration que le coach vaudois espère bien oublier au plus vite. Dès ce dimanche si possible. «On a une nouvelle possibilité de commencer à gagner notre premier match de la saison et on va bien sûr tout faire pour y arriver à Bâle déjà. L’équipe est consciente que la base est positive, ce qui nous conforte tous dans l’idée que nous sommes capables de réussir quelque chose au Parc St-Jacques.»

Alors que, depuis près de deux décennies, un voyage en terre rhénane ressemblait à grimper au sommet du Cervin en baskets un jour d’hiver pour une équipe comme le LS, il n’en sera rien cette fois. En pleine crise après un départ médiocre en championnat et une élimination consternante au deuxième tour des qualifications de la Conference League contre un très modeste adversaire kazakh, le récent demi-finaliste de cette même compétition est déjà tourmenté par des problèmes qu’il semble incapable de résoudre à court terme.

Choisi pour succéder à Heiko Vogel, l’Allemand Timo Schultz voit en effet, et comme il devait s’y attendre, ses dirigeants vendre au plus offrant tous ceux, ou presque, qui avaient permis au FCB de réussir un incroyable parcours européen. Ce qui était moins prévisible, c’est la difficulté de ses dirigeants à trouver de bonnes alternatives à ces partants et cette liste de blessés qui s’est encore considérablement élargie, cette semaine, avec les défections annoncées de Frei, Comas et Lopez.

Un contexte qui laisse a priori quelques bonnes raisons aux Lausannois de se convaincre qu’ils sont en mesure d’obtenir un bon résultat, ce dimanche. Sauf que, pour que son équipe brille à Bâle, Ludovic Magnin a d’abord deux soucis à régler. Le premier est connu et concerne cette incapacité lausannoise à concrétiser un honnête pourcentage des occasions qu’il se ménage. Pour améliorer cette pauvre statistique, le coach challensois décidera-t-il de laisser venir les Bâlois pour que l’éventuel duo Sène-Labeau (ou Baldé) puisse profiter au mieux de sa vitesse pour inquiéter Marwin Hitz?

Une option que le vente d’Archie Brown au club belge de La Gantoise, vendredi, pourrait précipiter. La seconde interrogation à laquelle Magnin devra trouver la meilleure réponse concerne justement l’identité de l’homme qui devra pallier l’absence de l’Anglais. Pas simple puisqu’il était tout simplement le meilleur défenseur lausannois la saison passée. Pour occuper ce flanc gauche, Anel Husic apparaît comme la solution la plus logique.

Mais qui remplacera alors celui qui est le compère de Noë Dussenne dans l’axe depuis le début de la saison? Trois possibilités s’offrent à Magnin: Nanizayamo, Grippo ou, solution plus hasardeuse, offrir une première chance à Jamie Roche, le jeune Suédois à peine débarqué à la Tuilière. La plus probable semble toutefois d’associer Simone Grippo au Belge Noë Dussenne. Un duo expérimenté, mais pas des plus rapides, qui obligerait le LS à jouer plus bas que lors de ses trois premières sorties et à laisser, la plupart du temps, l’initiative du jeu aux Bâlois. Avec l’espoir que Kaly Sène en tout cas montre la même habileté à exploiter les grands espaces qu’il l’avait fait durant ses quatre premiers mois à GC, fin 2021. Ou que Brighton Labeau retrouve cette efficacité qui l’avait accompagné trois tours durant la saison passée. Réponse dès 14h15.



