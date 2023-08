Festival à Yverdon – Le Castrum a sa «bulle» où se détendre La manifestation inaugure une aire de récupération auditive, un dispositif requis par la loi, à l’écart de la foule mais pas du brouhaha. Fabien Lapierre

Transats, bancs et palettes garnies de coussins agrémentent la zone de récupération auditive, qui offre un endroit où se poser. Odile Meylan

Ne vous attendez pas à les voir figés, les yeux fermés. Les festivaliers installés dans la nouvelle aire de récupération auditive du Castrum – qui anime le centre d’Yverdon jusqu’à dimanche – cherchent plutôt un coin pour se poser. À l’image de ces deux jeunes filles qui partagent une bière, bien calées dans leurs transats. «Mon amie a un peu mal au ventre, alors on voulait un endroit calme pour se détendre, à l’écart de la foule», explique Schadya, 21 ans, accompagnée de Dasha, une Ukrainienne de 19 ans.

La zone ombragée se situe sur le parking de l’administration communale, derrière l’Hôtel de Ville. Soit juste à côté de la cour du Collège Pestalozzi… où se jouent plusieurs spectacles. Elle n’est donc pas coupée du brouhaha ambiant. Pas de quoi déranger Eva, assise sur une palette avec un ami, 20 ans et cigarette en main. «J’ai quand même l’impression d’être dans une bulle. Il n’y a pas trop de monde.» «Je n’ai jamais vu une aire de récupération auditive. Ça m’a interpellée, remarque Shadya. On aime teufer, mais on a aussi besoin de chiller un moment dans la soirée. Il n’y a pas que les gens plus âgés qui vont chercher du repos.»

«C’est un plus. Le simple fait de penser aux besoins spécifiques de certaines personnes fait qu’elles se sentent considérées.» Pablo Balmer, responsable de l’accessibilité au festival Castrum

Cette aire de récupération auditive entend d’abord répondre au public ayant une sensibilité particulière au bruit. Il s’agit de l’une des mesures qu’inaugure cette 23e édition, au même titre que la transcription en langage facile à comprendre de sa brochure ou l’audiodescription d’un spectacle.

1 / 3 Dasha, 19 ans, cherchait à se reposer pour soulager ses maux de ventre. Odile Meylan

Une exigence légale

«L’idée est de proposer un espace accueillant et sans trop de stimuli, pour se sentir protégé. C’est un plus. Le simple fait de penser aux besoins spécifiques de certaines personnes fait qu’elles se sentent considérées», estime Pablo Balmer, responsable de l’accessibilité au festival. Il reconnaît toutefois que l’endroit est ouvert à toute personne souhaitant se ressourcer, se reposer ou victime d’un coup de chaud.

La mise à disposition pour le public d’une zone de récupération auditive découle en fait d’une exigence de l’ordonnance son et laser (OSLa) de la Confédération. Elle s’impose aux manifestations d’une durée supérieure à trois heures et dont le niveau sonore se situe entre 96 et 100 décibels par heure. Dans cet espace au bruit réduit, le niveau sonore maximal autorisé est de 85 décibels par heure. Ce peut-être un endroit fixe ou alors devant une scène non utilisée, pour autant que cela soit clairement indiqué.

Au Castrum, on précise que le dispositif est un test, censé améliorer l’expérience du festival. Difficile à dire si l’endroit trouvera son public. Le retour d’expérience de cette édition permettra de l’ajuster.

