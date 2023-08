Festival à Yverdon – Le Castrum, le rendez-vous des folies en tous genres L’événement pluridisciplinaire et gratuit se tient dès jeudi. Focus sur six artistes qui marqueront cette édition, dont Louis Jucker, Chloé Moglia et Marc Oosterhoff. Lea Gloor Gérald Cordonier Julie Collet

Le musicien chaux-de-fonnier Louis Jucker posera ses instruments-valises à Yverdon cette fin de semaine. Prune Simon-Vermot

C’est en train que Louis Jucker s’est rendu au rendez-vous qu’on lui a fixé ce lundi après-midi à Yverdon-les-Bains. Et ça n’est pas innocent. Car qui dit voyage en train, dit bien souvent valises. Le musicien chaux-de-fonnier posera les siennes cette fin de semaine au festival pluridisciplinaire du Castrum.

«C’est quand ça crisse et que ça grince que ça m’inspire.» Louis Jucker, musicien

Chinées dans des brocantes et transformées en véritables instruments de musique, ces valises sont au cœur de «Suitecase Suite». Ce projet que le lauréat du Prix suisse de la musique en 2021 présentera après quatre ans d’un travail entrepris à la demande du Nouvel Ensemble Contemporain (NEC), à La Chaux-de-Fonds. Un album du même nom paraîtra à la rentrée chez Hummus Records, label des Montagnes neuchâteloises cofondé par Louis Jucker.

Compositions pop folk

Les deux concerts agendés à la Maison de paroisse donneront à découvrir ses compositions pop folk dans des sets en solo. Une version orchestrale avec le NEC sera proposée à Vidy et à Beausobre cet hiver notamment. Un début de tournée en solitaire donc, où le touche-à-tout fera parler son art du bricolage musical. «C’est quand ça crisse et que ça grince que ça m’inspire», confie-t-il.

Au total, Louis Jucker a donné naissance à une quinzaine d’instruments susceptibles de couvrir un large spectre de fréquences, des harmonies aux mélodies. «J’utilise ces instruments comme ceux avec lesquels je joue d’habitude, sauf qu’ils sont particuliers», sourit le musicien qui officie aussi dans le groupe de rock Coilguns.

Dans ses bagages, on trouve dans le désordre une guitare-valise, une basse-valise, un harmonium-valise, des harpes trafiquées ou encore des machines à écrire qui jouent le rôle de percussions. Des prototypes construits au fil de pérégrinations sonores, mi-scientifiques mi-hasardeuses, où la dextérité se disputait à la joie de se laisser surprendre.

«Papillons rares»

La nature des valises elles-mêmes a pu inspirer le musicien: un exemplaire en bois se transformait ainsi facilement en table de résonance. À force de réverbérations, de distorsions et de modulations, la démarche, profondément expérimentale, a parfois abouti à la découverte de «papillons rares», des sons dont il a fallu s’assurer qu’ils étaient reproductibles, en concert notamment. Les cinq instrumentistes du NEC ont d’ailleurs dû s’approprier ces instruments insolites, fragiles et clignotants. «Voir un clarinettiste créer un lien avec un instrument qui n’a a priori rien en commun avec son instrument de base, c’est très beau», commente Louis Jucker.

«On entend beaucoup la musique avec les yeux», poursuit le Chaux-de-Fonnier. Un soin particulier a ainsi été apporté pour rendre lisible le fonctionnement des instruments-valises durant les concerts. Une vidéo-valise tout comme une régie-valise et des projecteurs-valises feront le chemin jusqu’à Yverdon. En plus des deux représentations, le public pourra prendre part à des ateliers et scruter de plus près les précieuses créations.

Les propositions du directeur Dès jeudi, plus de 120 artistes occuperont quatorze espaces dont les rives du lac de Neuchâtel, grande nouveauté de cette 23e édition. «Nous avons à cœur d’amener des spectacles dans l’espace public. Le bord du lac est par essence un lieu ouvert et démocratique», explique Damien Frei. Le directeur et programmateur du festival s’est prêté au difficile jeu des coups de cœur. Avec «Horizon», de la trapéziste et danseuse Chloé Moglia, Damien Frei prédit des instants suspendus sur la presqu’île du port: «Imaginez l’artiste en suspension, le lac, le château de Grandson en arrière-fond.» La représentation programmée dimanche à l’aube s’annonce poétique à souhait, à la manière du concert donné sur les coups de 5 h du matin par le pianiste Alain Roche, suspendu avec son piano à queue à une grue au-dessus de la ville, en 2019. Presqu’île du port, sa (11 h et 19 h 30), di (6 h 30 et 17 h 30). Damien Frei met aussi en avant l’offre musicale du festival qui, centrée dans la cour du château, «offre une belle proximité entre le public et les artistes». La formation de Kinshasa (RDC) Fulu Miziki Kolektiv, qui fabrique ses instruments et ses costumes à partir de déchets récupérés dans les rues, mettra les bouchées doubles. Après son concert samedi, elle clôturera le festival avec un DJ set dimanche à la clairière de la plage. Son atelier de création d’instruments annonce déjà complet. Cour du château, sa (22 h 30), Clairière de la plage, di (20 h). Le capitaine du Castrum mentionne enfin deux pépites, «Lab Rats», de l’Yverdonnois Marc Oosterhoff et de son compère Owen Winship, dont la présentation au public du Théâtre de l’Échandole avait été perturbée par la pandémie de Covid-19 (lire ci-dessous) et «La transumante», performance imaginée par le plasticien et circassien français Johann Le Guillerm. La durée de cette dernière? Six heures (lire ci-dessous). «Lab Rats»: Aula Magna (Château), je (17 h), ve (18 h), sa et di (14 h). Dès 5 ans, réservation recommandée. «La transumante»: Triangle entre Remparts et Casino, ve (15 h).

Une performance XXL

Durant six heures, les visiteurs et visiteuses pourront admirer cette créature de bois se construire et se déconstruire dans un même mouvement. Philippe Laurençon

Imaginez 300 poutres de bois, de 3 mètres de longueur, déplacées manuellement au travers de la ville par quatorze personnes. Au fil des mètres, elles s’imbriquent les unes aux autres sans clou, ni colle, ni corde, mais grâce à un habile jeu de pression. «La transumante» est une performance imaginée par le plasticien et circassien français passé par Vidy, Johann Le Guillerm. Durant six heures, les visiteurs pourront admirer cette créature de bois, mi-végétale, mi-animale – tour à tour carapace et charpente – se construire et se déconstruire dans un même mouvement.

À la fois poétique et imposante, cette installation architecturale est le résultat d’un procédé méticuleux d’agencement dans l’espace. Ingénieux, Johann Le Guillerm recherche l’équilibre entre force et précision. Il joue de l’illusion entre la fragilité de ses compositions et la solidité de sa matière première. Magicien, il défie les lois de la gravité. Tout semble si évident, mais un centimètre de décalage et l’édifice s’écroule. Le procédé est aussi simple que le résultat est fascinant. L’œuvre éphémère s’immobilisera dans sa forme finale devant la face est du château. Elle sera illuminée et pourra être admirée toute la nuit.

Quand le cirque se réinvente

Avec «Oraison», la compagnie Rasposo revisite le spectacle de cirque et ses disciplines. Ryo Ichii

Au Castrum, les circassiens sont nombreux à tenir l’affiche. Jonglage, acrobatie, suspension… Ils défient l’apesanteur avec des performances souvent décoiffantes et poétiques. Deux rendez-vous à ne pas manquer – joués tous les jours de jeudi à dimanche – permettent, quant à eux, de prendre le pouls d’un cirque en profonde mutation depuis quelques décennies: «Lab Rats» du régional de l’étape, Marc Oosterhoff, et «Oraison» de la compagnie Rasposo.

Ce spectacle signé Marie Molliens constitue un voyage grinçant et presque effrayant qui, sous chapiteau, malmène son public en revisitant le spectacle de cirque, ses disciplines allant du lancer de couteaux à l’équilibrisme ou les acrobaties. Entre hommage passionné et critique intelligente d’une tradition séculaire, «Oraison» surprend par son inventivité scénique. Avertissement: on ne ressort pas indemne de cette folie foraine, tant il y a d’audace, d’images fortes et d’intelligence dans ce spectacle. Quand le cirque devient danse contemporaine!

Dans «Lab Rats», deux rats de laboratoire vont s’observer, s’apprivoiser pour finir par oser une symbiose physique et acrobatique. Agathe Catel

La performance de la compagnie yverdonnoise Moost explore les relations humaines. Durant une heure, ces deux rats de laboratoire vont s’observer, s’apprivoiser pour finir par oser une symbiose physique et acrobatique pleine de tendresse et d’amitié. Créé à Lausanne, au Théâtre Sévelin 36, en octobre 2021, «Lab Rats» n’en finit pas de fasciner, partout où il est montré.

