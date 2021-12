Tourisme hivernal en Russie – Le Caucase se projette en nouvel Eldorado du ski À l’ombre de Sotchi, de nouvelles stations, comme Arkhiz, déploient leurs pistes. D’autant plus vite que, Covid aidant, les Russes voyagent désormais davantage dans leur propre pays. Benjamin Quénelle / Arkhiz

Arhiz va doubler la superficie de son domaine skiable, ainsi que le nombre de remontées, d’ici à 2030. Getty Images

«Ici, nous sommes presque aussi bien qu’en Suisse!» Au milieu des impressionnantes montagnes du Caucase russe, superbe région dans le sud du pays, Djatdoev Ayguf ne cache pas son enthousiasme. Depuis plus de dix ans, cet ingénieur participe au développement d’Arkhiz, en république de Karatchaïévo-Tcherkessie.

C’est la vitrine des nouvelles stations de ski en Russie, sept ans après le succès du lancement des sites olympiques de Sotchi qui, situés plus au sud en bord de mer Noire, ne désemplissent pas depuis les JO d’hiver 2014.

«Nous avons le potentiel de concurrencer Sotchi car Arkhiz est plus haut, plus vaste, plus froid… Avec une neige plus stable!» insiste Djatdoev Ayguf, directeur de l’exploitation des huit télécabines couvrant une trentaine de kilomètres de belles pistes à travers les forêts.