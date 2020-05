Genève – Le Caustic Comedy Club, l’entreprise qui trouve des parades à la crise La «petite Mecque du stand-up romand» propose des solutions pour satisfaire à la fois les humoristes, leur public et les malades hospitalisés. Deuxième trouvaille en date, un Late Night Show à suivre ce samedi soir. Katia Berger-Andreadakis

Il y a quinze jours, le Caustic accueillait ses spectateurs à travers autant de tablettes, pour réagir en direct aux gags successivement de Wary Nichen, Bruno Peki et Alexandre Kominek. Bruno Peki

En vrai, c’est une petite salle privée d’une cinquantaine de places, une couveuse de talents tapie au fond d’une cave voûtée à Carouge. Y défilent depuis trois ans les fleurons de l’humour qui griffe, la crème du stand-up romand, de Marina Rollman à Nathanaël Rochat, en passant par Yoann Provenzano, parmi bien d’autres langues dégainées de leurs poches. En vrai aussi, le Caustic Comedy Club a dû fermer ses portes en mars dernier, pour cause de virus ambiant. Mais Olivia Gardet et Émilie Chapelle, cofondatrices du lieu, alliées aux codirecteurs de la société genevoise Alpenrod (alias les créateurs des restaurants The Hamburger Foundation), Marc Gouzer et George Bowring, savent composer avec les coups bas du vrai. Suppléer aux manquements du réel, ils en font leur affaire.