«Le CBD trafiqué peut être vendu dix fois plus cher»

Frank Zobel, comment jugez-vous cette nouvelle tendances des cannabinoïdes de synthèse?

C’est le genre de phénomène que nous n’aimons pas du tout. Le marché est imprévisible et les substances ont de puissants effets. Il s’agit dans la plupart des cas de CBD (ndlr: cannabis légal) qui a été sprayé avec des cannabinoïdes de synthèse puis vendu sur le marché noir comme du cannabis illégal. Le consommateur ne sait pas ce qu’il achète. Il faut savoir que la plupart des usagers n’achèteraient pas un tel produit s’ils savaient de quoi il s’agit. C’est une arnaque qui ne leur permet pas d’appliquer leurs stratégies de protection habituelles. Le temps dira s’il s’agit d’une mode chez certains trafiquants ou si le phénomène perdure et prend plus d’importance.