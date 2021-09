Curling – Le CC Genève décroche sa qualification pour Pékin! Peter de Cruz et son équipe ont remporté le quatrième et dernier point qu’il leur fallait face à Berne Zähringer, ce vendredi à Bienne. Sport-Center

Peter de Cruz et ses coéquipiers du CC Genève ont retourné la situation dans le dernier end du quatrième match. KEYSTONE

Le Curling-Club Genève représentera la Suisse aux prochains Jeux olympiques d’hiver de Pékin. L’équipe du skip Peter de Cruz a en effet battu Berne Zähringer 4-0 en barrage qualificatif (best of seven), à Bienne.

Déjà vainqueur des trois premiers matches (5-4 mercredi, puis 9-2 et 8-6 après un end supplémentaire jeudi), Genève a enfoncé le clou d’extrême justesse en ce vendredi, s’imposant finalement 8-7 grâce à un «coup de deux» et une superbe dernière pierre de Benoit Schwarz dans le dixième end.

