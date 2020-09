Carnet noir – Le célèbre voyant suisse Mike Shiva est décédé Une grave maladie a eu raison du célèbre voyant et présentateur de télévision Mike Shiva vendredi. Il avait 56 ans.

Le voyant Mike Shiva (archives). Keystone

Mike Shiva, probablement le voyant le plus célèbre de Suisse alémanique, est décédé à l’âge de 56 ans, des suites d’une grave maladie. Une personne de son entourage proche a confirmé samedi cette information du Blick.

Le voyant, entrepreneur et présentateur de télévision est décédé vendredi, a appris Keystone-ATS. Il était né le 17 juin 1964 à Bâle, sous le nom de Michel Wehner.

Depuis l’âge de 15 ans, Mike Shiva dirigeait un cabinet à Bâle, où il donnait des conseils spirituels à ses clients. Il est devenu l’un des plus célèbres voyants, diseurs de bonne aventure, cartomanciens et hypnotiseurs de Suisse, dans le monde germanophone. Il était également présent à ce titre à la radio et à la télévision.

ATS/NXP