Révision du plan d'affectation – Le centre d'Avenches pourra gagner 540 habitants Le développement du périmètre centre d'Avenches pour les vingt prochaines années sera régi par un nouveau document.

Le nouveau plan d’affectation concernera le centre avenchois et pas les villages d’Oleyres et de Donatyre. JEAN-PAUL GUINNARD

La vingtaine de règlements de quartier et plans de zone régissant le développement du centre d’Avenches seront prochainement réunis dans un nouveau plan d’affectation. Ainsi en a décidé le Conseil communal, vendredi dernier, validant sans discussion un investissement de 169’650 francs.

«Le Canton demande, pour le développement futur de ce centre, un objectif de densification de 540 habitants» Aymeric Stettler, rapporteur de la commission technique

Plus à jour, le plan d’affectation actuel de la commune date de 1986 et a été modifié en 1997. Le nouveau plan pourra être établi sans instaurer une zone réservée, contrairement à ce qui a été nécessaire dans les villages de Donatyre et d’Oleyres.

«Le Canton demande, pour le développement futur de ce centre, un objectif de densification de 540 habitants. Cette révision doit permettre d’organiser cette augmentation», s’est exprimé Aymeric Stettler, le rapporteur de la commission.

Pour fin 2022

Selon le calendrier prévu, les investigations devraient durer dix-huit mois, soit jusqu’à fin 2022. Commission des finances et commission technique ont relevé que le bureau retenu par la Municipalité, Urbaplan, a principalement été choisi selon le critère financier.

«Il est à noter que ce bureau avait déjà œuvré dans le cadre de la rénovation du centre-ville et connaît donc en détail ses spécificités», a relevé celle des finances. La commission technique a regretté le poids du critère financier, faisant que «le bureau retenu se trouve être celui qui a reçu les moins bonnes évaluations qualitatives».

Au cours de la soirée, les élus ont aussi accepté la vente d’une surface de 7015 m² d’une parcelle en zone industrielle à la société René Commune SA pour un montant de 1,122 million de francs. Courant 2018, le Conseil communal avait déjà accepté le démontage d’un hangar situé sur ce terrain et son remblayage. Propriétaire d’une parcelle voisine, la société pourra y développer ses activités.

