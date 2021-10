Montreux Noël – Le Centre de Congrès se mue en palais des glaces L’espace glacé «Light on ice» sera créé sous l’Auditorium Stravinski. Près de 400 personnes à la fois pourront y patiner durant deux heures. Claude Beda

Le cheminement et la piste de glace totalisent au total près de 1000 m² de surface glacée Montreux Noël/DR

«Nous nous attelons régulièrement à créer un grand événement pour redonner un coup de neuf à notre manifestation», explique Yves Cornaro, directeur de Montreux Noël. Après avoir inventé le Père Noël volant, la manifestation transforme en partie le Centre de Congrès (2m2c) en palais des glaces pour sa prochaine édition du 26 novembre au 9 janvier. Ce serait une première européenne. Coût de l’opération: 1 million de francs.

«Nous préparons cet important événement depuis le début de l’année déjà.» Yves Cornaro, directeur de Montreux Noël

Nul doute que ça va chauffer sur la glace sous l’Auditorium Stravinski, où un espace de 1000 m² sera complètement verglacé. Un cheminement en glace permettra aux intéressés de déambuler à travers une forêt enchantée. Les moins sportifs profiteront de l’«Ice Bar», un bar à l’allure de la banquise, pour déguster une spécialité. Il sera néanmoins possible d’y accéder à pied. Près de 400 personnes – ou le nombre autorisé par les autorités sanitaires dans un mois – pourront emprunter simultanément le parcours et virevolter sur la piste centrale. Le ticket d’entrée sera valable durant deux heures. Le prix d’entrée – 20 francs pour les adultes avec réduction pour les familles et les moins de 15 ans – comprend la location des patins.