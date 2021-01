Montreux se prépare – Le Centre de Congrès se protège contre le Covid-19 Des équipements sanitaires dernier cri, tunnels de désinfection et purificateurs d’air, sont mis à disposition des organisateurs d’événements. Claude Beda

Le Centre de Congrès de Montreux (2m2c) renforce son plan de protection contre le Covid-19. «Un retour des événements ne sera possible qu’avec une amélioration de la situation sanitaire globale, mais aussi et surtout avec la mise en place de moyens de prévention appropriés pour garantir l’accueil du public», explique Rémy Crégut, son directeur.

Le complexe a été doté d’équipements sanitaires et sécuritaires dernier cri, qui sont mis à disposition des organisateurs d’événements ou autres congrès. Il s’agit d’un tunnel gonflable de désinfection par brumisation sèche d’une solution désinfectante, de bornes de contrôle de la température et du port du masque. Des purificateurs d’air complètent cet arsenal de protection en neutralisant les polluants de l’air intérieur et en limitant les risques de prolifération du virus.

«Nous avons exploré les dernières technologies disponibles dans les domaines de l’identification des symptômes du Covid-19 et de la désinfection des lieux et des personnes avant d’acquérir ces équipements, actuellement uniques en Suisse romande», assure Rémy Crégut.

Pour l’heure, le Centre de Congrès est toutefois fermé en raison des restrictions sanitaires. Il n’accueille qu’un centre de protection civile, en attendant de reprendre son activité. «Nous voulons être réactifs dès que l’organisation d’événements sera à nouveau possible, précise Caleb Walther, municipal des domaines et bâtiments. Avec ces nouveaux équipements, nous entendons faciliter la vie des organisateurs, tout en restaurant un climat de confiance.»

Dans le même bâtiment, la Saison culturelle recommande d’ailleurs à ses spectateurs d’installer une application sur leur téléphone portable pour acquérir des billets pour les spectacles. Cela également dans le but de mieux gérer les flux de visiteurs.