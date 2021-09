Week-end vaccinal à Lausanne – Le centre de vaccination du Flon a reçu 150 personnes Au total, 120 injections ont été effectuées ce week-end dans le centre installé au coeur du quartier lausannois. La majorité des personnes vaccinées avait entre 18 et 49 ans.

Un peu moins de la moitié des personnes qui se sont rendues au centre temporaire du Flon ont fait le test antigénique en même temps que la vaccination, principalement pour sortir le week-end. KEYSTONE

Quelque 150 personnes se sont rendues ce week-end au centre temporaire de tests et de vaccination installé au coeur du quartier du Flon à Lausanne. Au total, ce sont 120 injections qui ont été effectuées. La grande majorité des personnes vaccinées (plus de 80%) avait entre 18 et 49 ans et 85% étaient domiciliées dans le canton de Vaud.

Une personne de plus de 75 ans a également été vaccinée. D’autres personnes sont venues au centre du Flon pour régler une situation administrative personnelle. Un peu moins d’une moitié a fait le test antigénique en même temps que la vaccination, principalement pour sortir le week-end, a indiqué dimanche le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) dans un communiqué.

Une petite dizaine de personnes désirait uniquement passer un test sans être vaccinée, ce qui n’a pas été possible, ajoute le DSAS. Un bilan complet sera effectué ces prochains jours pour évaluer la suite que les services de Rebecca Ruiz décideront de donner à l’opération.

Soutenu par les clubs

Avec ce centre temporaire, sans prise de rendez-vous, le canton de Vaud voulait encourager les jeunes de 18 à 30 ans, et notamment ceux qui fréquentent le monde de la nuit, à se faire vacciner. Ce projet-pilote a été effectif de jeudi à samedi, de 16h00 à 23h00.

Les personnes pouvaient se faire vacciner et tester en même temps et ainsi obtenir leur certificat Covid avec le QR code pour accéder aux clubs. L’initiative a été soutenue par des clubs membres de l’association «La Belle Nuit», dont le D! Club, le MAD, le Folklor, le Hype, le Millésime, le Chic ou encore l’After Club.

Du personnel spécialement formé est allé au contact de la population de ce quartier lausannois animé pour l’informer de la présence de ce centre de vaccination/test et répondre aux questions en relation avec la vaccination.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.