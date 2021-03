Élections communales – Le centre droit est sous-représenté à la Municipalité de Nyon L’alliance regroupant PLR, Parti indépendant, Vert’lib’ et UDC a explosé entre les deux tours. Sa mésentente lui a déjà coûté plusieurs sièges depuis 2006. Raphaël Ebinger

Les affiches du premier tour, au temps où l’alliance se serrait les coudes, côtoient celle du deuxième tour, où les alliés du passé sont divisés. DR

Le centre droit de Nyon n’y arrive pas. Première force politique lors des quatre dernières élections communales, elle peine à concrétiser sa suprématie en prenant une majorité durable à la Municipalité.

Depuis 2006, avec électorat plus large, elle a remporté 54,5% des sièges du Conseil communal (218 sur 400). À la Municipalité, elle n’a gagné que 10 des 28 postes mis en jeu, soit 35,7%, en anticipant que les deux derniers à repourvoir cette année lui reviennent. Autant dire que le centre droit est largement sous-représenté à l’Exécutif.

Cette situation est liée à la difficulté des partis du centre droit à s’entendre. Ils l’ont démontré à nouveau après le premier tour, quand les alliés se sont déchirés. 2021 rappelle les guerres et les trahisons du passé. Cette histoire explique aussi des rancœurs persistantes. Retour en arrière.

2011, l’éjection des radicaux

La droite remporte 51 des 100 sièges du Conseil communal. Par contre, au premier tour, la gauche prend la majorité à la Municipalité avec quatre élus. À droite, La libérale Élisabeth Ruey-Ray et la radicale Denise Fonjallaz font la course en tête. Elles devancent le municipal sortant Michel Darbre (rad.).

Les radicaux décident alors d’évincer Denise Fonjallaz pour le second tour en lui préférant l’expérience de Michel Darbre. Pour constituer le choix du ticket, le président de l’alliance, un certain Maurice Gay, présente un candidat par parti. Élisabeth Ruey-Ray pour les libéraux, Michel Darbre pour les radicaux et Claude Uldry (Part Indépendant ou PIN), pourtant distancé au premier tour.

La stratégie est un échec. Les voix des électeurs de gauche bénéficient à Claude Uldry qui est élu tout comme le Vert Olivier Mayor et Élisabeth Ruey-Ray. Le Parti radical est exclu de la Municipalité pour la première fois depuis des décennies.

2011, le parti n° 1 sans municipaux

Le centre droit remporte l’élection au Conseil communal où il obtient 58 sièges sur 100. Le PLR, présent pour la première fois, est le premier parti en nombre d’élus. Il n’aura aucun municipal.

La gauche unie obtient pourtant quatre municipaux au premier tour. Plus loin dans le classement et sans être élu, Eric Biéler (PLR) devance Élisabeth Ruey-Ray (PLR), Claude Uldry (PIN) et Maurice Gay (PLR).

Le PLR retient Eric Biéler et Maurice Gay pour le second tour. Il pense à son unité en optant pour un représentant libéral et un radical sur un ticket avec le PIN. Sacrifiée, Élisabeth Ruey-Ray quitte le parti et trouve une alliée en Denise Fonjallaz, l’ancienne radicale déçue, désormais Vert’lib’. Les deux femmes font liste commune avec Claude Uldry, qui, outré par le traitement réservé à sa collègue, annonce la nouvelle au PLR trente minutes avant le dépôt des listes.

Résultat: le popiste Claude Dupertuis, dont le groupe a disparu du Conseil communal, est élu au deuxième tour avec Élisabeth Ruey-Ray et Claude Uldry.

2016, l’union fait la force

C’est l’exception des quatre dernières élections. Le centre droit s’élargit à l’UDC et aux Vert’libéraux. Ce front uni cartonne au Conseil communal où le centre droit représente 59 sièges. La gestion de l’entre-deux-tours est sereine.

La gauche compte quand même trois élus au premier tour. Le Vert Olivier Mayor est seul au second face à un quatuor ambitieux. Au deuxième tour, il s’écroule. Claude Uldry est élu avec trois nouveaux: les PLR Roxane Faraut Linares et Maurice Gay, ainsi que Vincent Hacker (Vert’lib’). Le centre droit est majoritaire dans les deux organes communaux.

2021, la guerre totale

La vague verte déferle sur Nyon. La gauche obtient la moitié des sièges au Conseil. Ses cinq candidats sont élus au premier tour. Le centre droit, dont l’unité avait montré des fissures durant la législature, explose pour le second et les anciens alliés s’attaquent violemment. Trois listes sont déposées: une PLR (Faraut Linares et Gay), une PIN (Uldry) et Vert’libérale (Hacker), une dernière UDC (Soldini). Un élu du PIN résume la situation: «Notre alliance était trop large pour être cohérente. Il y a trop de distance entre nous et l’UDC.»

Dans ce marasme, il est impossible de faire des pronostics pour le second tour. Une chose est sûre: le centre droit aura perdu des plumes. Et la reconstruction d’une alliance solide sera difficile. En attendant, c’est la gauche qui sourit.