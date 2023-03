Ouest lausannois – Le centre droit remporte le duel de Prilly Luigi Sartorelli (Le Centre) accède à la Municipalité face au socialiste Yan Giroud. Il ravit la place du PS, ramenant un deuxième siège à la droite aux dépens d’une gauche désormais dotée de trois élus. Chloé Din DÉVELOPPEMENT SUIT

Prilly votait, dimanche 12 mars 2023, pour élire un nouveau municipal en remplacement de la socialiste Anne Bourquin Büchi. VANESSA CARDOSO

Les résultats sont tombés dans le duel opposant gauche et droite pour un siège à la Municipalité de Prilly. Soutenu par le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux, le candidat du Centre Luigi Sartorelli remporte l’élection avec 1’187 voix. Candidat malheureux, le socialiste Yan Giroud arrive derrière avec 984 voix. Il était soutenu par les Vert.e.s.

Luigi Sartorelli (Le Centre) accède à la Municipalité. CALOZ

Après des mois de tensions entre les deux bords politiques, ce vote change l’équilibre à l’Exécutif. Le siège en jeu était en effet celui de la socialiste Anne Bourquin Büchi, qui s’en ira en juin. Désormais, la droite comptera deux sièges, celui du syndic PLR Alain Gilliéron et celui du nouvel élu centriste. La gauche reste majoritaire avec un siège socialiste, occupé par Ihsan Kurt, et deux sièges verts, ceux de Maurizio Mattia et de Rebecca Joly.

