Le Centre et l'UDC entrent dans la danse Anne-Laure Vallon et Pascal Gafner portent à cinq le nombre de candidats à l'élection complémentaire à la Municipalité. Les Verts et le PS ne présenteront personne.

À quelques jours du délai butoir pour le dépôt des listes, cinq candidats briguent le siège de municipal laissé vacant par la démission de Jean-Daniel Carrard. JEAN-PAUL GUINNARD

Et deux qui font cinq. Après le PLR François Armada – sa candidature a été déposée officiellement mercredi –, Ella-Mona Chevalley (Solidarité & Écologie) et le Vert’Libéral Laurent Thiémard mardi, l’UDC et Le Centre ont rejoint la grille de départ des prétendants au siège de municipal d’Yverdon, libre à la suite de la démission du libéral-radical Jean-Daniel Carrard.

Le nom des nouveaux «municipables»? Anne-Laure Vallon pour les centristes et Pascal Gafner pour l’UDC. Leurs listes respectives ont elles aussi été remises à la Commune mercredi après-midi.

Quatrième tentative

Conseiller communal depuis seize ans (président en 2017-2018), Pascal Gafner, patron d’imprimerie, tentera pour la quatrième fois de rejoindre l’Exécutif. Un poste qu’il n’avait manqué que de 74 voix au printemps 2021. «Ce résultat, notamment, fait que la candidature de Pascal est une évidence pour notre parti comme pour le centre droit», commente la nouvelle présidente de la section yverdonnoise, Nathalie Gutierrez.

Pascal Gafner tentera de décrocher le premier siège pour l’UDC à la Municipalité d’Yverdon. CHANTAL DERVEY

Actif de longue date dans les sociétés sportives et locales, âgé de 39 ans, il est issu de l’économie privée, un secteur qui n’est pas représenté au sein de la Municipalité.

«À chacune de mes candidatures, les enjeux sont différents. Il y a un an et demi, on était en plein Covid. Entre la pénurie de matières premières et les soucis en approvisionnement énergétique qui s’annoncent, la situation pour les entreprises est encore pire maintenant. C’est aussi leurs intérêts que je veux défendre», affirme celui qui trouve le dicastère vacant – bâtiments, économie et sports – pour le moins proche de ses centres d’intérêt.

Une voix «pour les familles»

Finalement, le Centre, qui n’est pas représenté au sein du Conseil communal, a confirmé la rumeur de sa participation. «Fondé il y a deux ans, notre parti est nouveau. Mais avec l’accession de Valérie Dittli au Conseil d’État ce printemps, les Vaudois connaissent notre existence. Pour nous, c’était une question de respect envers les Yverdonnois que de leur donner le choix de voter pour nous», souligne Gabriel Mühlebach, président de la section Jura-Nord vaudois.

Pour sa première participation à un scrutin yverdonnois, Le Centre a choisi Anne-Laure Vallon. FABIEN LAPIERRE

Et c’est Anne-Laure Vallon (3,46% des suffrages aux dernières cantonales) qui donnera ce «choix supplémentaire aux électeurs qui ne se retrouvent pas dans le profil des autres candidats». Mariée, mère de trois enfants, cette assistante en pharmacie de 38 ans entend aussi amener une «meilleure cohésion» au sein d’une sphère politique communale qu’elle dit «trop polarisée». «J’aimerais apporter mon aide aux familles quelles qu’elles soient pour affronter les problèmes du quotidien», complète-t-elle.

À moins d’une candidature surprise de dernière minute, le compte des candidats devrait s’arrêter à cinq. Contactés mercredi, Les Verts et le Parti socialiste ont confirmé qu’ils ne brigueraient pas un siège supplémentaire.

