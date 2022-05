Vallée de Joux – Le centre forestier de Tribillet fait peau neuve La rénovation du centre permet de satisfaire aux normes de sécurité, de protection incendie et de la loi sur le travail. Des nouveaux locaux ont également été créés.

Le territoire de la commune du Chenit à la vallée de Joux. Antoine Blanc

Le centre forestier de Tribillet, sur le territoire de la commune du Chenit à la vallée de Joux, a été en partie rénové afin de satisfaire aux normes de sécurité, de protection incendie et de la loi sur le travail. Un deuxième volet de travaux est prévu, avec l’agrandissement du bâtiment administratif pour créer un nouveau dépôt.

Lors de cette première étape, la transformation a permis de créer de nouveaux locaux, notamment des vestiaires. Le réfectoire a été déplacé, le séparant des ateliers. Escaliers et couloirs ont été également réaménagés pour favoriser une meilleure circulation du personnel, a indiqué le canton de Vaud lundi dans un communiqué.

La rénovation permettra par ailleurs de regrouper les forestiers-bûcherons, les gardes forestiers, l’inspecteur forestier et son secrétariat avec le surveillant de la faune de la région. Cette équipe s’occupe de l’immense forêt du Risoud appartenant à l’État, a précisé le conseiller d’État Pascal Broulis en charge des constructions.

Pascal Broulis à Lausanne, le 13 avril 2022. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les coûts de l’ensemble des aménagements, réalisés sous la responsabilité de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) et de la Direction générale de l’environnement (DGE), se montent à 709’000 francs.

Plusieurs chantiers de centres régionaux de la DGE-DIRNA ont déjà été réalisés et vont se poursuivre dans les années à venir. Le canton entend ainsi renforcer sa présence sur le territoire dans le but de créer des pôles d’excellence régionaux dans le domaine des ressources et du patrimoine naturels.

ATS

