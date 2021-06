Assemblée des délégués – Le Centre lance deux initiatives contre la pénalisation du mariage Les deux textes viseront à abolir la charge fiscale supplémentaire pesant sur les couples mariés par rapport aux couples non mariés. Cette discrimination est «choquante», a déclaré samedi le président du parti.

Le Centre veut abolir la «pénalisation du mariage», c’est-à-dire la charge fiscale supplémentaire pesant sur les couples mariés par rapport aux couples non mariés. Les délégués réunis samedi en assemblée ont approuvé la décision de principe de lancer deux initiatives populaires.

Les deux initiatives viseront à abolir la pénalisation du mariage sur le plan fiscal et de l’AVS, a annoncé le président du parti Gerhard Pfister. La direction avait déjà annoncé en début d’année qu’elle prévoyait une nouvelle initiative à ce sujet. Il s’en ajoute donc maintenant une deuxième.

Les intentions concrètes du Centre n’ont pas été dévoilées lors de l’assemblée. Il a seulement été décidé que la direction du parti serait chargée de rédiger les deux initiatives.

«Choquant et injuste»

La discrimination dans l’AVS des couples mariés et de ceux en partenariat enregistré par rapport aux personnes non mariées est «choquante» et «injuste», a relevé Gerhard Pfister devant les délégués. Alors que les personnes non mariées perçoivent une double rente AVS de 4780 francs par mois au maximum, les couples mariés ou en partenariat ne reçoivent que 3585 francs.

Ceux-ci ne bénéficient en effet que de 150% au plus de la rente maximale. Sur le plan fiscal, le Tribunal fédéral avait arrêté en 1984 déjà que la discrimination des couples mariés et enregistrés par rapport aux couples en concubinage était contraire à la Constitution fédérale.

En 2016, le peuple avait rejeté à une courte majorité l’initiative du PDC intitulée «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage». Le Tribunal fédéral avait invalidé le résultat en raison d’une grossière sous-estimation par l’administration fédérale du nombre de couples pénalisés. Le parti a finalement décidé de retirer son initiative au profit d’une nouvelle.

Un serpent de mer

Le Parlement s’efforce depuis 1984 d’adopter une solution susceptible d’obtenir une majorité, sans succès jusqu’à présent. En décembre 2019, le Conseil national a rejeté une proposition du Conseil fédéral qui voulait donner aux couples mariés et en partenariat enregistré le choix entre une imposition commune ou individuelle.

La pénalisation du mariage touche environ 454’000 couples mariés à deux revenus et 250’000 couples retraités, selon des chiffres de la Confédération, datant de 2019. Ils sont désavantagés par rapport aux couples non mariés par une charge fiscale supplémentaire de plus de 10%.

