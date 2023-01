Économie vaudoise – Le Centre patronal se réorganise et fâche des associations Des licenciements et des démissions, ces derniers mois, provoquent des critiques et des questions. Le directeur général Christophe Reymond s’explique. Philippe Maspoli

Le siège du Centre patronal, à Paudex. Marie-Lou Dumauthioz

Le Centre patronal est un des piliers vaudois de la défense des milieux économiques et du service aux entreprises. Alors quand l’organisation sise à Paudex, apparue en 1940 sous le nom de Groupements patronaux vaudois, se fait taxer d’«ultralibérale», on imagine des propos émis par un syndicat en colère. Or ce mot sort de la bouche d’un patron.