Élections communales 2021 – Le Centre présente un ticket féminin à la Municipalité de Lausanne Le PDC qui vient de changer de nom, lance deux candidates pour l’Hôtel de Ville et présente une liste autonome pour le Conseil communal. Si le Centre veut exister lors de la prochaine législature, il devra réussir à passer le quorum fixé à 5% des voix. R.BO.

Valérie Dittli (à gauche) et Stéphanie Mooser D.R.

Les démocrates-chrétiens, étiquetés désormais «Le Centre», veulent jouer la carte femmes. «Pour signaler les 50 ans du droit de vote des femmes au niveau national, Le Centre Vaud célébrera et mettra à l’honneur les femmes tout au long de cette année», précise leur communiqué de presse diffusé mercredi. C’est donc un ticket féminin que la petite formation centriste lance dans la course à la Municipalité de Lausanne.

Ce duo est composé de la présidente du parti vaudois, Valérie Dittli, et d’une conseillère communale sortante, Stéphanie Mooser. Le parti veut ainsi envoyer un «message clair»: «Il faut non seulement plus de femmes en politique, mais il est également essentiel de lutter en faveur d’une meilleure conciliation entre vie familiale et vie privée.»

Le Centre Lausanne en solo

Pour l’élection au Conseil communal, Le Centre Lausanne part seul. À contrecœur, si on en croit le communiqué de presse: «Certainement encouragés par les récents résultats électoraux, les Vert’libéraux ont refusé d’associer notre logo et notre nouvelle appellation sur une liste commune ainsi que sur le matériel de campagne. Ceci est pour nous inacceptable, surtout à un moment où nous devons absolument tout mettre en œuvre pour faire connaître et communiquer sur notre nouvelle identité. Nous avons donc finalement décidé, à la suite de nombreuses discussions infructueuses avec leur comité, de partir seuls au combat.» L’ambiance n’est pas à la conciliation entre les formations du centre à Lausanne.

Cette stratégie par défaut comporte un gros risque: celui de ne pas atteindre le quorum fixé à 5%. Lors des dernières élections au Conseil communal de Lausanne en 2016, le PDC était associé aux Vert’libéraux. Cette liste commune avait réussi à faire 5,99%. En 2011, les démocrates-chrétiens étaient partis seuls. Résultat, ils avaient obtenu un score de 3,74% qui les avait envoyés au purgatoire pour la législature 2011-2016.