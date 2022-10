Départ de Christophe Huybrechts – Le Centre sportif de Malley voit partir son directeur En poste pendant trois années chahutées pour la Vaudoise aréna, le cadre était absent depuis mars. Une convention a été signée. Chloé Din

Avec l’inauguration de son centre aquatique, la Vaudoise aréna est désormais pleinement en fonction. Ce sera sans celui qui a été le directeur du Centre sportif de Malley SA pendant la genèse houleuse de l’infrastructure. FLORIAN CELLA

Début septembre, la Vaudoise aréna est entrée pleinement en fonction en inaugurant son centre aquatique. Presque en même temps, il s’avère qu’une autre page s’est tournée, avec le départ de Christophe Huybrechts, directeur depuis mai 2019 du Centre sportif de Malley SA, la société en mains publiques qui gère l’infrastructure. L’intéressé l’a annoncé mi-septembre sur le réseau social LinkedIn.

Contactée, la présidente du conseil d’administration du CSM, Samira Marquis, explique qu’une convention a été signée avec le désormais ex-directeur, et confirme aussi que celui-ci était absent de son poste depuis mars déjà. De son côté, Christophe Huybrechts indique avoir «décidé d’un commun accord avec le CSM SA de mettre un terme à leur collaboration». De part et d’autre, aucune précision n’est donnée sur cette convention.

Années houleuses

«J’ai passé trois belles années intenses au CSM. Désormais, je prends le temps de faire un break, déclare l’ex-directeur. Le défi est relevé. C’est une infrastructure qui entre dans un autre rythme, celui de son exploitation. J’aspire à un autre défi.» Concernant ses années à la Vaudoise aréna, «ça n’a pas été tout rose. Il a fallu gérer des événements difficiles», admet-il. Avant d’évoquer notamment la grave chute subie par une patineuse à l’entraînement, la veille de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

«Il y a toujours des conflits dans une entreprise. C’est le cas avec des projets de cette ampleur dont les délais demandés étaient irréalisables sans effets collatéraux désagréables, notamment en termes de ressources humaines.» Christophe Huybrechts, ex-directeur du Centre Sportif de Malley SA

Lors de l’ouverture de la patinoire, qui devait coïncider avec les JOJ de janvier 2020, l’ancien directeur a été l’un des acteurs d’un sérieux conflit de travail au sein du CSM. Si l’entreprise lui a gardé sa confiance et qu’aucune faute n’a été identifiée, un audit a épinglé sa gestion, un thème sur lequel il ne s’était jamais exprimé jusqu’ici. «Il y a toujours des conflits dans une entreprise. C’est le cas avec des projets de cette ampleur, dont les délais demandés étaient irréalisables sans effets collatéraux désagréables, notamment en termes de ressources humaines. Avec plus de temps à disposition, mon management aurait probablement été plus participatif.»

L’ancien président du conseil d’administration, Jean-Jacques Schilt, avait aussi été critiqué dans le cadre de cette crise et de son audit, pour être finalement remplacé par Samira Marquis en septembre 2021. Celle qui a assuré l’intérim de la direction du CSM ces derniers mois parle, elle aussi, d’une «séparation d’un commun accord» avec Christophe Huybrechts, et salue son travail: «Si des fondations solides n’avaient pas été posées, nous n’en serions pas là.» Le poste sera mis au concours prochainement.



Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.