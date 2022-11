Tourisme – Le Centre thermal d’Yverdon n’a plus de directeur En poste depuis l’automne 2021, Marc Alain Pittet dirigeait conjointement les bains et le Grand Hôtel. Il a visiblement été remercié par le Groupe BOAS. Frédéric Ravussin

D’énormes travaux attendent les bains d’Yverdon, qui n’ont plus de directeur depuis vendredi. FLORIAN CELLA – A

Le Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon-les-Bains n’ont plus de directeur. Une nouvelle fois. Entré en fonction fin septembre 2021, Marc Alain Pittet a quitté le navire, visiblement remercié par le Groupe BOAS qui gère ce fleuron du tourisme nord-vaudois. Directeur général de BOAS, Bernard Russi confirme en tout cas que «le personnel a été informé vendredi matin du départ de M. Pittet».

Marc Alain Pittet était le cinquième directeur de la structure touristico-hôtelière depuis l’arrivée du Groupe BOAS en décembre 2015. Et son passage dans la cité thermale aura donc été plutôt bref. «Il est infirmier de formation première. Pour un établissement aussi complexe qu’Yverdon, c’est mieux de disposer d’un vrai hôtelier; nous avons des responsables pour la partie médicale», affirme Bernard Russi sans détour.

«En bons termes»

Soulignant que les deux parties se sont quittées «en bons termes», il précise avoir eu une discussion très ouverte avec M. Pittet. Ce dernier, que nous n’avons pas réussi à joindre, sera payé pendant plusieurs mois. «Mais il ne reviendra pas sur son lieu de travail. Il a ainsi du temps pour retrouver du travail», reprend Bernard Russi.

«Nous sommes conscients que c’est une structure compliquée, qui réunit plusieurs domaines.» Bernard Russi, directeur général du Groupe BOAS

BOAS va donc prochainement mettre le poste au concours. En attendant, c’est le directeur des opérations qui assure l’intérim. «Nous sommes conscients que c’est une structure compliquée, qui réunit plusieurs domaines», reconnaît Bernard Russi. Sans compter que la structure doit subir une mue totale du côté du centre thermal. Annoncé au printemps dernier pour le mois de novembre, le premier coup de pioche attendu depuis 2016, devrait être donné en juin prochain.

Le candidat recherché doit a minima jouir d’un solide bagage dans les milieux de l’hôtellerie et de la restauration. «S’il a une expérience dans le thermalisme, ce serait un plus évident. Et s’il en avait également dans le domaine médical, ce serait la cerise sur le gâteau.»

