Aménagements urbains – Le centre-ville d’Estavayer rouvre en zone de rencontre Fermée depuis l’automne, la rue de l’Hôtel-de-Ville sera limitée à 20 km/h dès mai. La Grand-Rue restera fermée. Sébastien Galliker

Réaménagée, la rue de l’Hôtel-de-Ville d’Estavayer-le-Lac s’apprête à rouvrir à la circulation, en zone de rencontre. SÉBASTIEN GALLIKER

Favoriser le commerce local avec une accessibilité proche des lieux de consommation, mais dissuader les automobilistes en transit, tout en permettant aux restaurateurs d’étendre leurs terrasses sur le domaine public. Tels sont les objectifs poursuivis par la Commune d’Estavayer au moment de rouvrir partiellement son centre-ville à la circulation dès le lundi 3 mai, annonce le Conseil communal. La rue de l’Hôtel-de-Ville passe en zone de rencontre, le trafic y sera limité à 20 km/h.

Lancés peu après les fermetures liées à la première vague de la pandémie, ces travaux de réaménagement du centre faisaient craindre le pire aux commerçants lors de leur planification, il y a une année. Et la fermeture complète de la circulation s’est naturellement ressentie. «Personnellement, je n’ai pas noté de baisse car les clients qui viennent chercher un menu du jour travaillent souvent en ville et venaient déjà à pied. Mais je sais que des voisins ont enregistré une diminution de la fréquentation à cause des rues fermées», souligne Jean-Philippe Lintanf, traiteur à la Grand-Rue.

Pas assez de parkings

Lors d’une récente assemblée de la Société des commerçants et artisans (Scave), la qualité des aménagements effectués a été relevée, mais certains ont regretté l’absence de places de parc en suffisance. La Scave a surtout insisté pour une ouverture rapide. Elle a donc été entendue par l’Exécutif, qui rouvrira le trafic à la rue de l’Hôtel-de-Ville, tandis que la Grand-Rue restera encore fermée. L’assainissement de ce second axe reprendra en septembre, après la belle saison.

«Je sais que des voisins ont enregistré une diminution de la fréquentation à cause des rues fermées.» Jean-Philippe Lintanf, traiteur à la Grand-Rue

Comme en 2020, le Conseil communal a décidé de fermer le centre-ville à la circulation du vendredi soir à 18 h 30 au dimanche à minuit, pendant la période estivale. L’action débutera le 4 juin et sera couplée avec un concept d’animation de rue en juillet et en août.

