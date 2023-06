Une épreuve qui renaît – Le CER repart pour un tour, comme au bon vieux temps Le Tour de France à la voile renoue avec la tradition du large. Pour le plus grand bonheur des apprentis marins lémaniques. Grégoire Surdez

Le CER Ville de Genève, un bateau Figaro 3, idéal pour appréhender le large. DR

CER. Centre d’entraînement à la Régate. Trois lettres en or dans le monde de la voile lémanique depuis plus de quarante ans. L’institution a vu passer sur ses bateaux des dizaines de futurs marins, genevois et vaudois, devenus grands pour certains. L’un d’entre eux, Valentin Gautier, a mis entre parenthèses sa belle carrière hauturière (Mini Transat, Classe 40) pour reprendre le flambeau de l’école de régate avec Morgan Lauber. L’ancien skipper de Banque du Léman sera dès ce samedi 1er juillet au départ, à Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes d’Armor, du Tour de France à la voile. Il fera équipe avec une douzaine de jeunes, qui se succéderont à bord jusqu’au 16 juillet.