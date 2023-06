Accueil de jour – Le Cercle de Corsier rompt les amarres Ce qu’il restait du réseau REVE après le départ de Vevey sera dissous fin 2024. Deux communes n’ont pas souhaité poursuivre l’aventure avec La Tour-de-Peilz. Rémy Brousoz

La dissolution du réseau LAC ne devrait pas avoir d’impact sur le quotidien des familles concernées. KEYSTONE

Il a vu le jour l’an dernier, alors que Vevey venait de quitter abruptement le REVE (Réseau Enfance Vevey et Environs): le réseau LAC est lui aussi voué à disparaître. La structure transitoire, qui réunit encore les quatre communes du Cercle de Corsier (Corsier-sur-Vevey, Corseaux, Jongny et Chardonne) et celle de La Tour-de-Peilz en matière d’accueil préscolaire et parascolaire, sera dissoute au 31 décembre 2024.